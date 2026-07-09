¿Joe Jonas apoya a Karina Torres? Gesto sorprende a fans de La Casa de los Famosos México 2026

Joe Jonas volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no fue por su música ni por alguno de sus conciertos. El integrante de los Jonas Brothers sorprendió a sus seguidores tras reaccionar a un comentario en TikTok utilizando un sticker de Karina Torres, influencer que recientemente fue confirmada como participante de La Casa de los Famosos México 2026.

Todo ocurrió después de que el cantante compartiera un video desde Portofino con la pregunta: "¿Es demasiado para un barcito en Portofino?"

Como suele pasar con las publicaciones del artista, el video recibió miles de reacciones. Sin embargo, hubo un comentario que llamó especialmente la atención.

La cuenta oficial de Grindr escribió: "Yo mirando desde adentro", haciendo referencia al video de Joe Jonas. Lo que nadie esperaba era la respuesta del cantante.

En lugar de escribir un mensaje, Joe decidió contestar únicamente con un sticker de Karina Torres, conocida en redes sociales como "La Licenciada".

El sticker de Karina Torres se roba el momento

La respuesta fue suficiente para que las capturas de pantalla comenzaran a circular en X, TikTok, Facebook e Instagram.

Muchos usuarios se preguntaron si Joe Jonas conoce a Karina Torres o si simplemente decidió sumarse al humor que rodea a la creadora de contenido, cuyos stickers y frases se han vuelto muy populares en redes sociales.

Otros incluso tomaron el gesto como una muestra de que el cantante sigue muy de cerca los memes y tendencias mexicanas.

Aunque Joe Jonas no explicó por qué eligió precisamente ese sticker, la publicación rápidamente comenzó a recibir miles de comentarios de fans mexicanos, quienes celebraron que una figura internacional utilizara una imagen de Karina Torres.

Joe Jonas TikTok

Algunos incluso bromearon diciendo que el cantante ya podía ser considerado un mexicano más.

Joe Jonas y su conexión con México

En realidad, no es la primera vez que Joe Jonas demuestra el cariño que siente por México.

Desde hace varios meses, el cantante ha llamado la atención por involucrarse cada vez más con la cultura mexicana, algo que quedó muy claro durante la visita que realizó en mayo de este año para presentarse junto a los Jonas Brothers en el festival Tecate Emblema.

Durante esos días no permaneció encerrado en su hotel. Al contrario, aprovechó para recorrer distintos lugares de la Ciudad de México, visitar cafeterías, restaurantes y taquerías, además de compartir parte de esas experiencias con sus seguidores.

También asistió a una función de lucha libre en la Arena México, donde apareció usando una máscara de luchador, imagen que rápidamente se volvió viral.

Antes de su presentación incluso se sumó al popular trend de la canción "Vaquero", grabando un video desde el Bosque de Chapultepec, algo que fue celebrado por miles de usuarios mexicanos.

Karina Torres llega a La Casa de los Famosos México 2026

La reacción de Joe Jonas ocurrió apenas unos días después de que Karina Torres fuera anunciada oficialmente como la segunda habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

Su participación era una de las más esperadas por los seguidores del reality y generó una enorme conversación en redes sociales.

La producción utilizó videos con inteligencia artificial para revelar pistas sobre los nuevos participantes, aunque muchos internautas descubrieron rápidamente que se trataba de "La Licenciada".

Galilea Montijo y Karina Torres. Especial

Entre las señales destacaban un vestido muy similar al que suele utilizar y referencias a Yuki'Kay, el salón de belleza con el que se identifica.

¿Un guiño o solo un meme?

Hasta el momento, Joe Jonas no ha explicado el motivo detrás del sticker de Karina Torres, por lo que todo queda en interpretaciones de los usuarios.

Lo cierto es que el detalle bastó para volver tendencia tanto al cantante como a la influencer, justo cuando la expectativa por el estreno de La Casa de los Famosos México 2026 sigue creciendo.

Para algunos fue simplemente una reacción divertida usando uno de los stickers mexicanos más populares del momento. Para otros, fue una prueba más de que Joe Jonas disfruta mantenerse al tanto de la cultura pop mexicana.

Joe Jonas IG

Sea cual sea la explicación, el gesto no pasó desapercibido y volvió a demostrar el impacto que Karina Torres tiene actualmente en redes sociales, incluso fuera de México.