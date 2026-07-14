Frentes Políticos / 14 de julio de 2026

1. Defensa obligada. La muerte de 17 mexicanos en centros de detención y operativos del ICE elevó el tono de la relación bilateral. Claudia Sheinbaum respondió con el anuncio de denuncias ante autoridades estadunidenses y un llamado a que el Congreso, partidos y sociedad cierren filas en la defensa de los connacionales. El caso de Lorenzo Salgado, abatido en Houston durante un operativo, coloca bajo escrutinio la actuación de las agencias migratorias. El gobierno mexicano traslada la presión al terreno jurídico. Y aboga por que las denuncias no se queden en un gesto político; lo importante son las responsabilidades concretas.

2. Saldo futbolero. Clara Brugada convirtió el Mundial en el examen de su estrategia de seguridad y, según su propio balance, la ciudad aprobó. Menos homicidios, reducción de delitos de alto impacto y la captura de líderes criminales forman el marcador que comparte el gobierno capitalino. El reto, sin embargo, comienza cuando se apagan los reflectores y terminan los operativos extraordinarios. Porque una buena estadística durante un evento internacional fortalece la narrativa oficial, pero sólo la permanencia de esos resultados evitará que el triunfo se quede en festejo de campeonato y no en una política de seguridad consolidada. ¿Hay más?

3. Con honores. Entre 128 senadores, sólo siete lograron asistencia perfecta durante todas las sesiones del pleno en los dos primeros años de la LXVI Legislatura: Francisco Chíguil, Luisa Cortés, Homero Davis, Lorenia Valles, Gilberto Hernández, Rocío Corona Nakamura y Raymundo Bolaños, este último desde que asumió la suplencia de Mauricio Vila. En tiempos donde abundan las faltas injustificadas, los permisos y las ausencias estratégicas, cumplir con el deber básico de presentarse al trabajo termina siendo noticia. No es una hazaña legislativa, pero sí un recordatorio de que la puntualidad parlamentaria también cuenta. ¡siete felicidades!

4. Respaldo educativo. Mientras varios estados siguen atrapados entre déficits y refinanciamientos, Zacatecas conserva un activo poco común: cinco años sin contratar deuda pública a largo plazo. El escenario financiero permitió que, en coordinación con la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la beca Gertrudis Bocanegra y avanzara en la consolidación de apoyos para estudiantes de escuelas públicas, desde primaria hasta universidad. Esta estrategia federal con real capacidad de ejecución crea bases sólidas para garantizar el desarrollo de las próximas generaciones. Invertir en educación siempre es garantía de un futuro mejor. La fórmula infalible.

5. Sí o sí. Por fin este martes en mesa de consejerías del INE, de Guadalupe Taddei Zavala, empezarán a tratar el tema de la creación de la Comisión de Integridad de Candidaturas que ordenó el Senado en la pasada reforma electoral. Ya no pueden patear esa bomba, que las consejerías advirtieron que no les correspondía tomar entre sus manos. Esta comisión deberá conformarse por cinco consejerías. Deberán coordinarse con autoridades para revisar los perfiles de las candidaturas de los partidos a fin de advertirles de los hallazgos, pero estos datos tendrán que manejarse en total secrecía para no violar la presunción de inocencia. Los señalamientos de la comisión no vinculan al partido para registrar o no a alguna candidatura.