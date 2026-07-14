Los 651 días sin diálogo con la oposición y el llamado oportunista a defender migrantes

Lleva un año y diez meses como Presidenta y nunca ha dialogado con los partidos de oposición. Los ha calificado, una y otra vez, de “conspiradores de la derecha”, “entreguistas”, “vende patrias” y no sé cuántas cosas más.

Ahora los llama a la unidad en defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Suena noble, pero es reactivo ante una crisis concreta, en vez de ser parte de una estrategia sostenida de fortalecimiento consular, programas de protección, voto en el exterior más efectivo o diplomacia preventiva.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, tres mexicanos han muerto en operativos del ICE y otros 14 en centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas. Es más fácil convocar a la oposición cuando hay un “enemigo externo” que cuando hay que rendir cuentas por omisiones previas.

Si realmente la Presidenta quisiera unidad de fondo, habría construido puentes con el PRI, el PAN y MC en política exterior desde el inicio, no sólo cuando conviene.

El de Sheinbaum es un movimiento hábil de corto plazo que explota un sentimiento nacional legítimo, pero expone la brecha entre discurso y la realidad. La defensa de los mexicanos en el exterior no debería ser un tema de “cuando nos conviene, unirnos”, sino una política de Estado constante. Ahí radica la principal debilidad del llamado.

* La respuesta de los opositores a la intención de alinearlos fue de rechazo. Alito Moreno calificó el llamado de “farsa” para ocultar la inminente debacle del “narcopartido”.

“El PRI no negocia ni se dobla ante ningún tipo de artimaña orquestada por la narcodictadura terrorista y comunista que representa el gobierno morenista”, dijo el jefe del tricolor.

Y más: “Ese llamado a la unidad es una manzana envenenada; de ninguna manera puede ser visto como un acto de patriotismo o de defensa de la soberanía.

“Durante los últimos ocho años, este régimen desmanteló la política migratoria al eliminar programas de apoyo, recortar sistemáticamente la red de protección y degradar los consulados, hoy convertidos en meras oficinas de adoctrinamiento político en el extranjero. Morena abandonó a la comunidad migrante y ahora pretende utilizarla políticamente”.

Jorge Romero, jefe nacional del PAN, dijo que no sorprende que la Presidenta, después de casi dos años de cerrar por completo el diálogo con la oposición, hoy haga un llamado a la unidad. “¿Unidad en torno a nuestros paisanos?” Se preguntó. El mismo respondió: “Absoluta y total”.

Prosiguió: “Ojalá ese llamado a la unidad nacional fuera siempre y no sólo un caso. Ojalá fuera un gobierno que convocara a la unidad por la seguridad, por la educación, por la salud, por la democracia. Ojalá la unidad fuera una política de Estado y no sólo una reacción coyuntural”, puntualizó.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), leyó un mensaje ante reporteros de la fuente, antes de dar paso a la sesión de preguntas y respuestas.

Expuso su rechazo ante la violencia que se ha recrudecido en contra de los mexicanos migrantes en Estados Unidos, particularmente en el marco de operativos realizados por el ICE.

Pidió una investigación inmediata, exhaustiva, transparente e imparcial de la muerte de Lorenzo Salgado, migrante mexicano de 52 años, quien fue asesinado por un agente del ICE apenas el 7 de julio pasado, en un operativo del Servicio de Inmigracion. La cancillería presentó ayer denuncias formales ante el Departamento de Justicia de EU y fiscalías estatales por las muertes de los 17 mexicanos en operativos y centros de detención del ICE. Los agentes de migración y aduanas mataron ayer a un colombiano de 26 años.

* La diputada Laura Ballesteros (MC) exigió ayer la destitución de Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH. ¿Motivo? Su negligente y cómplice actuación como ombudsperson a lo largo de sus dos periodos, y específicamente por la recomendación 208, que hace unos días generó la comisión exonerando al Ejército de su participación en los crímenes de Ayotzinapa. Dice la diputada naranja que Piedra Ibarra es una “militante de Morena” que tiene secuestrada la CNDH.

“Esta exoneración a militares en el caso Ayotzinapa confirma el abandono de la misión constitucional que tiene la Comisión y, desde luego, el grave conflicto de interés que tiene Rosario Piedra. “Nunca debió de haber llegado a la CNDH”, sentenció.

La recomendación dice que no hay pruebas de la intervención del Ejército en la matanza de los 43.

Ballesteros respondió con documentos que recién exhibió el morenista Alejandro Encinas, quien estuvo a cargo de ese caso.

Los documentos aseguran que Julio César López fue infiltrado como espía del Ejército en la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.