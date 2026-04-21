¿Harry Styles se casa? El anillo de Zoë Kravitz enciende las alarmas

La historia de amor entre Harry Styles y Zoë Kravitz vuelve a acaparar titulares, y esta vez no es solo por sus discretas apariciones públicas, sino por un detalle que ha encendido todas las alarmas: un llamativo anillo de diamantes que la actriz ha lucido recientemente en su dedo anular. ¿Estamos ante una nueva boda en puerta dentro del mundo del espectáculo?

Zoë Kravitz presume anillo y desata rumores de boda con Harry Styles

Todo comenzó con una escena digna de película romántica en las calles de Londres. La pareja fue captada en un momento íntimo y relajado, compartiendo miradas cómplices, caminatas discretas y, sobre todo, un beso que no tardó en volverse viral.

Harry Styles y Zoë Kravitz están en el centro de los rumores tras unos meses de su relación discreta. Grosby

Sin embargo, más allá del gesto de cariño, hubo un detalle que encendió todas las alarmas: un imponente anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo de la actriz. Testigos que presenciaron el encuentro aseguran que era imposible ignorar la joya.

Se veían profundamente enamorados, pero lo que más llamaba la atención era el anillo… era enorme”, comentó una fuente cercana.

La pieza brillaba con cada movimiento de Kravitz, convirtiéndose en el centro de todas las miradas y desatando una ola de especulaciones en redes sociales.

La escena fue aún más comentada por la actitud de Styles, quien se mostró como todo un caballero. Tras acompañarla hasta su vehículo, el cantante se despidió con un beso y una sonrisa, dejando ver la complicidad que existe entre ambos. Para muchos, ese gesto fue una prueba más de que su relación atraviesa un momento sólido y serio.

¿Se van a casar Zoë Kravitz y Harry Styles?

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente un compromiso, los rumores no son nuevos. Desde hace meses, distintas fuentes aseguran que su historia de amor ha evolucionado rápidamente. De encuentros discretos a viajes juntos y celebraciones familiares, la pareja parece haber avanzado a pasos firmes.

Harry Styles y la actriz protagonizaron un romántico momento en Londres. Grosby

De hecho, algunos reportes indican que pasaron las fiestas decembrinas juntos, primero en el entorno familiar del cantante y luego en un exclusivo viaje a las Bahamas para recibir el Año Nuevo. Fue precisamente en ese destino paradisíaco donde comenzaron a circular versiones de una posible propuesta de matrimonio, alimentadas por comentarios de lugareños y personas cercanas.

¿Con quiénes ha salido Zoë Kravitz?

El contexto personal de ambos también ha dado pie a estas teorías. Kravitz, conocida por su estilo sofisticado y su vida privada reservada, ha tenido relaciones mediáticas en el pasado, incluyendo su matrimonio con Karl Glusman y su posterior compromiso con Channing Tatum. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que su vínculo con Styles “se siente diferente”, más maduro y auténtico.

Fuentes cercanas aseguran que el viaje marcó un antes y un después en su historia. Reuters

¿Quiénes han sido exnovias de Harry Styles?

Por su parte, Styles ha sido uno de los solteros más codiciados del mundo del entretenimiento, con romances que han incluido a figuras como Olivia Wilde y Kendall Jenner. No obstante, su relación con Kravitz parece haberse construido lejos del escándalo, apostando por la discreción y la conexión personal.

Otro detalle que ha reforzado la seriedad del romance es la integración entre sus círculos cercanos. Se dice que el cantante ya convivió con el padre de la actriz, Lenny Kravitz, quien habría dado su aprobación a la relación. Un paso que, en el mundo de las celebridades, suele interpretarse como una señal de compromiso emocional.

Ni Harry ni Zoë han confirmado el compromiso, aumentando el misterio. IG

A pesar de todas estas pistas, existe también la posibilidad de que el famoso anillo no sea más que una pieza de joyería sin significado nupcial. No sería la primera vez que un accesorio desata rumores infundados, especialmente tratándose de una figura como Kravitz, conocida por su gusto impecable en moda y accesorios.

Mientras tanto, el silencio de ambos mantiene el misterio intacto. Ni confirmaciones ni desmentidos: solo miradas, viajes y momentos que parecen sacados de una historia de amor contemporánea.