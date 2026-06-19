La segunda temporada de La Casa del Dragón terminó exactamente donde muchos fans esperaban que comenzara la verdadera guerra.

Después de ocho episodios marcados por alianzas, traiciones, movimientos estratégicos y la incorporación de nuevos jinetes de dragón, la serie de HBO cerró con la promesa de un conflicto mucho mayor, aunque sin mostrar la batalla que gran parte de la audiencia esperaba ver.

Esa decisión dividió opiniones. Mientras algunos espectadores consideraron que el final dejó demasiadas historias abiertas, otros interpretaron el episodio como la antesala de los acontecimientos más importantes de la Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrenta a las dos facciones de la Casa Targaryen.

Entonces, ¿en qué terminó exactamente la temporada 2 y qué podemos esperar de la tercera temporada?

La Casa del Dragón 3: Del polémico final de la temporada 2 a lo que nos espera en la nueva temporada HBO Max

Así terminó La Casa del Dragón temporada 2

El último episodio se enfoca en preparar el tablero para la guerra que está por comenzar.

Por un lado, Tyland Lannister viaja a Essos con la intención de conseguir apoyo naval para el bando de los Verdes. Mientras tanto, en Rocadragón, Rhaenyra Targaryen fortalece su posición gracias a los nuevos jinetes de dragón que logró reclutar.

Ulf, Hugh Hammer y Addam de Hull ya montan a Ala de Plata, Vermithor y Bruma, respectivamente. Sin embargo, la decisión de Rhaenyra genera tensiones dentro de su propio círculo.

El príncipe Jacaerys Velaryon cuestiona la estrategia de su madre y muestra su preocupación por el creciente poder que están obteniendo personas sin un linaje noble reconocido.

Mientras los Negros consolidan fuerzas, la situación tampoco es sencilla para los Verdes.

Aemond Targaryen intenta desesperadamente equilibrar la balanza militar y presiona a su hermana Helaena para que participe en la guerra montando a su dragón. La respuesta de ella termina siendo uno de los momentos más intrigantes del episodio.

Helaena no solo se niega, sino que además anticipa el destino de Aemond. Sus palabras sugieren que conoce parte de lo que ocurrirá en el futuro, dejando una advertencia que podría convertirse en una de las claves de la siguiente temporada.

La Casa del Dragón 3: Explicación del final de la temporada 2 y qué pasará en la tercera temporada HBO Max

El episodio cerró igual que la primera temporada

Uno de los aspectos que más comentarios generó entre los seguidores fue la sensación de que la historia terminó en el mismo punto emocional donde había concluido la temporada anterior.

Durante los minutos finales vemos a Rhaenyra y Alicent Hightower reflexionando sobre la guerra que está a punto de estallar. Ambas entienden que el conflicto ya es inevitable y que las decisiones tomadas hasta ese momento tendrán consecuencias para todo Poniente.

Para algunos espectadores, este cierre resultó frustrante porque la serie dedicó gran parte de sus ocho capítulos a preparar enfrentamientos que finalmente no ocurrieron en pantalla.

Las comparaciones con el famoso "el invierno se acerca" de Game of Thrones aparecieron rápidamente entre los fans, quienes señalaron que la guerra parecía estar siempre por comenzar, pero nunca terminaba de llegar.

Aun así, el episodio también recibió elogios por algunas actuaciones, particularmente la de Abigail Thorn, cuya participación fue una de las más comentadas tras el estreno del capítulo final.

La Casa del Dragón 3: Explicación del final de la temporada 2 y qué pasará en la tercera temporada HBO Max

Entonces, ¿Qué podemos esperar de House of the Dragon 3?

Aunque HBO todavía guarda muchos detalles sobre los próximos episodios, las primeras imágenes promocionales y los acontecimientos narrados en Fuego y Sangre, la novela de George R. R. Martin en la que se basa la serie, ofrecen varias pistas sobre el rumbo que tomará la historia.

Todo apunta a que la tercera temporada comenzará donde la segunda decidió detenerse, en plena guerra.

Uno de los eventos más importantes será la llamada Batalla del Gaznate, un enfrentamiento marítimo entre la flota Velaryon y las fuerzas de la Triarquía, aliadas de los Verdes.

Este conflicto es considerado uno de los momentos más decisivos de la Danza de los Dragones y tiene consecuencias devastadoras para ambos bandos.

La Batalla del Gaznate no solo implica la pérdida de barcos y soldados. También marca un punto de no retorno para los seguidores de Rhaenyra.

Si la serie sigue la historia presentada en Fuego y Sangre, el conflicto terminará con la muerte de Jacaerys Velaryon y de su dragón Vermax, un golpe que afectará directamente las aspiraciones de los Negros en la guerra por el Trono de Hierro.

Además, los avances han mostrado la llegada de un personaje que los lectores llevan tiempo esperando.

Se trata de Daeron Targaryen, otro de los hijos de Alicent Hightower, quien hasta ahora no ha aparecido en la serie. Junto a él también veremos a su dragona Tessarion, conocida como La Reina Azul.

Su incorporación podría modificar el equilibrio de fuerzas entre ambos bandos y añadir nuevas dinámicas a la guerra.

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Los Stark tendrán un papel más importante

Otro de los cambios que se esperan para la próxima entrega es una participación más activa de las grandes casas de Poniente.

La temporada 2 presentó brevemente a los Stark, pero todo indica que en los nuevos episodios tendrán una presencia mucho más relevante dentro del conflicto.

Su apoyo a Rhaenyra Targaryen podría convertirse en un elemento fundamental conforme la guerra avance y las alianzas comiencen a definir quién se quedará con el control del reino.