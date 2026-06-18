HBO Max reduce sus precios por el estreno de la tercera temporada de La Casa del Dragón

La plataforma de streaming HBO Max lanzó una agresiva promoción comercial con un 40 por ciento de descuento en sus suscripciones anuales. La empresa busca captar nuevos usuarios y fortalecer su base de clientes durante la temporada de verano. Esta rebaja coincide directamente con el estreno de la tercera temporada de La Casa del Dragón, este domingo 21 de junio.

Esta oferta especial permanecerá vigente únicamente hasta el 15 de julio de 2026. Los interesados necesitan comprometerse con un esquema de pago anual por adelantado para obtener el beneficio económico. La estrategia elimina las rebajas en las tarifas mensuales y exige cubrir los 12 meses completos desde el primer momento de la contratación.

Póster promocional de La Casa del Dragón. Foto: HBO

El regreso de los dragones a la pantalla chica representa el mayor atractivo del segundo semestre para Warner Bros. Discovery. El universo de fantasía medieval creado por George R. R. Martin moviliza a millones de espectadores a nivel global. Los ejecutivos apuestan por este lanzamiento monumental para asegurar ingresos y ganar terreno en el competitivo mercado digital.

Estrategia comercial para retener audiencias

La iniciativa de la plataforma responde a un plan financiero diseñado para evitar la fuga masiva de consumidores tras los finales de temporada. Un reporte de la consultora Antenna reveló que la tasa de cancelación mensual de las plataformas promedia entre el 5 y el 7 por ciento. Esta cifra cae drásticamente a menos del 2 por ciento cuando los usuarios adquieren planes anuales.

Con este modelo de negocio, la compañía estadounidense garantiza un flujo de caja predecible a largo plazo. Al mismo tiempo, la táctica reduce los costos operativos destinados a la adquisición constante de clientes nuevos. El usuario recibe a cambio el equivalente a cuatro meses de servicio gratuito por asegurar su permanencia frente al monitor.

Rhaenyra Targaryen en La Casa del Dragón. Foto: HBO

En mercados clave como Estados Unidos y América Latina, la oferta consolida la fidelidad del público hacia el extenso catálogo de la marca. Los espectadores obtienen acceso ininterrumpido a producciones originales, películas de estreno, documentales y series multipremiadas. La rebaja alivia el bolsillo de los consumidores frente a la actual inflación de los servicios de entretenimiento.

Costos oficiales y planes en México

Las redes sociales difundieron inicialmente una promoción exclusiva válida solo para el territorio estadounidense. Pese a esta limitante regional, los usuarios en México cuentan con opciones establecidas para acceder a los episodios semanales del conflicto Targaryen. A continuación, detallamos los precios mensuales oficiales para el mercado nacional:

Plan Básico con Anuncios: $149.00 MXN al mes. Permite la reproducción en 2 dispositivos a la vez con resolución Full HD y contiene publicidad integrada.

$149.00 MXN al mes. Permite la reproducción en 2 dispositivos a la vez con resolución Full HD y contiene publicidad integrada. Plan Estándar: $239.00 MXN al mes. Habilita 2 dispositivos simultáneos, resolución Full HD y permite hasta 30 descargas para disfrutar del contenido offline.

$239.00 MXN al mes. Habilita 2 dispositivos simultáneos, resolución Full HD y permite hasta 30 descargas para disfrutar del contenido offline. Plan Platino: $299.00 MXN al mes. Autoriza hasta 4 dispositivos a la vez, calidad 4K Ultra HD, audio Dolby Atmos y 100 descargas.

Daemon Targaryen en La Casa del Dragón. Foto: HBO

Para los fanáticos que planean conservar la suscripción a largo plazo y esperar estrenos futuros como la nueva serie de Harry Potter, el pago por adelantado representa la alternativa más económica. Los esquemas anuales vigentes en la página oficial de HBO Max México operan de la siguiente manera: