La Casa del Dragón: Lo que debes saber antes del estreno de la Temporada 3

La aclamada serie La Casa del Dragón regresa a las pantallas de HBO Max este domingo 21 de junio de 2026. Esta tercera y penúltima entrega de la franquicia constará de ocho emocionantes episodios de emisión semanal. La gran producción televisiva promete entregar la temporada más oscura, violenta y espectacular vista hasta el momento dentro del universo de Westeros.

La sangrienta guerra civil conocida mundialmente como la Danza de los Dragones alcanza su punto de ebullición definitivo en la pantalla chica. Los espectadores atestiguarán impresionantes batallas épicas, traiciones políticas mortales y el violento ascenso de nuevos jinetes. Los creadores de la ficción adaptaron minuciosamente los pasajes más salvajes del exitoso libro Fuego y Sangre para esta esperada etapa.

Rhaenyra Targaryen en La Casa del Dragón. Foto: HBO

Traiciones y dragones: El camino hacia el Trono de Hierro

El final de la segunda entrega dejó el tablero político de Poniente completamente fragmentado y listo para la guerra total. Alicent Hightower ofreció a Rhaenyra Targaryen entregarle Desembarco del Rey a cambio de firmar la paz definitiva. La reina consorte incluso aceptó sacrificar la vida de su propio hijo mayor para detener la inminente masacre militar entre ambas facciones familiares.

Ignorando por completo los desesperados planes de su madre, el rey Aegon II escapó gravemente herido de la capital. El monarca huyó bajo la cuidadosa protección de Larys Strong para esconderse en las sombras y planear su venganza. Mientras tanto, el bando de los Negros niveló la balanza militar al reclutar a los temibles jinetes bastardos de sangre valyria.

Aegon II Targaryen siendo contenido. Foto: HBO

Los audaces guerreros Hugh Hammer, Ulf White y Addam de Hull ahora comandan a las gigantescas bestias aladas para recuperar el poder total. Paralelamente, Daemon Targaryen juró lealtad absoluta a la legítima heredera tras sufrir perturbadoras visiones en los pasillos de Harrenhal. En la capital, el príncipe Aemond Targaryen asumió el férreo control del reino, mientras el comandante Criston Cole movilizó sus fuerzas hacia las Tierras de los Ríos.

Batallas navales y el calendario oficial de estreno

El primer capítulo de esta nueva y explosiva entrega durará 72 minutos y presentará la infame Batalla del Gaznate. Este impresionante choque bélico marítimo figura como uno de los conflictos más destructivos y sangrientos en la historia del continente. Inmediatamente después del caos acuático, el imparable ejército de Rhaenyra ejecutará la tan esperada toma de Desembarco del Rey.

La decidida líder del bando Negro tomará por asalto el majestuoso Trono de Hierro, desatando una oscura era marcada por la paranoia extrema y la severa crisis económica. El profundo descontento popular y el rechazo del pueblo hambriento pondrán en jaque su flamante reinado. Para enriquecer esta compleja trama palaciega, los productores integraron nuevos talentos actorales a las filas del elenco principal.

Imagen promocional de La Casa del Dragón. Foto: HBO

Los actores Tom Cullen, Joplin Sibtain y Barry Sloane encarnarán a Ser Luthor Largent, Ser Jon Roxton y Ser Adrian Redfort, respectivamente. La actriz Annie Shapero también debuta en la serie para interpretar a la emblemática Alysanne Blackwood. Todos estos personajes moldearán directamente el trágico destino de las principales casas nobles del territorio.

Para los fanáticos en el continente americano, todos los episodios llegarán a la plataforma de streaming puntualmente los domingos a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. A continuación, el cronograma oficial con las fechas exactas de emisión semanal: