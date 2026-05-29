La Casa del Dragón en HBO Max: Tráiler final de la temporada 3 desata euforia

HBO Max reveló el tráiler final de la temporada 3 de La Casa del Dragón y los fans han enloquecido, pues las imágenes dejan ver que habrá más dragones, más batallas, y Rhaenyra aterrizando en Desembarco del Rey.

Luego de la campaña promocional de la nueva temporada con pósters, avances y material exclusivo centrado en la guerra interna de la familia Targaryen, HBO publicó las imágenes finales antes del estreno en la plataforma.

Trailer final de La Casa del Dragón en HBO Max

Tráiler final de La Casa del Dragón 3. Especial

A través de Instagram, HBO Max dio a conocer las imágenes que están causando euforia entre los fanáticos de la serie.

El trono no tiene piedad”, publicó la plataforma junto al tráiler final.

El tráiler muestra cómo, tras el final de la segunda temporada, la guerra se recrudece con la Batalla del Gaznate y posteriormente se puede ver a Rhaenyra tomando Desembarco del Rey con sus dragones sobrevolando la ciudad.

Veo que has sido misericordiosa, pero la corona es un peso que aplasta", le dice Alicent Hightower en su encuentro en la fortaleza Roja. "Harás cosas que causará la muerte de los involucrados".

Y agrega:

Poco a poco, bocado a bocado, la exponemos como débil e incapaz de gobernar", dice Ormund Hightower mientras se puede ver una pintada mientras avanza Rhaenyra por Desembarco del Rey de "Reina de los bastardos".

Tras el tráiler final, expectativa alrededor del debut es enorme. Miles de fan ya especulan sobre el futuro de personajes fundamentales del título, como Rhaenyra Targaryen, Daemon y Alicent Hightower.

¿Cuándo se estrena?

Tráiler final de La Casa del Dragón 3. Especial

HBO Max estrenará la tercera temporada de La Casa del Dragón el próximo 21 de junio, con nuevos episodios que continuarán desarrollando la sangrienta guerra civil entre los Targaryen.

El nuevo contenido contará con ocho capítulos, que se lanzarán semanalmente hasta agosto.

En esta nueva temporada, el conflicto entre el bando de los Negros y los Verdes llegará a una etapa mucho más violenta, con varias de las batallas más importantes de la Danza de los Dragones que finalmente van a llegar a la pantalla.

¿Quién es quién en el reparto?

Tráiler final de La Casa del Dragón 3. Especial

Los personajes principales son: