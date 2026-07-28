Filtran supuesta lista de eliminados de La Casa de los Famosos: ¿Quién sale primero y quién ganará?

Apenas lleva unos días al aire, pero La Casa de los Famosos México ya tiene su primera gran filtración. En redes sociales comenzó a circular una lista que, supuestamente, revela el orden en el que serían eliminados los habitantes durante toda la temporada.

La publicación incluso adelanta quién sería el primer expulsado, una eliminación doble, la salida de un participante por el fin de su contrato, un supuesto abandono voluntario y hasta el nombre de la persona que ganaría el reality.

¿Quién sería el primer eliminado de La Casa de los Famosos México?

De acuerdo con la lista que circula en internet, la primera habitante en abandonar La Casa de los Famosos México sería Gema Garoa.

La actriz ingresó al reality apenas unos días después del fallecimiento de su padre. Antes de entrar a la casa pidió que esa situación personal no fuera utilizada como motivo para nominarla, ya que explicó que apenas había comenzado a convivir con él un par de años atrás.

Una filtración revela el supuesto orden de eliminados de La Casa de los Famosos México 2026. Captura de Pantalla

Esta es la supuesta lista completa de eliminados

Según la publicación que circula en redes sociales, este sería el orden en el que abandonarían la competencia los habitantes:

Gema Garoa

Aranza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani (terminaría su participación al concluir su contrato como infiltrado)

Flor Vigna y Moisés Peñaloza (ambos saldrían en una eliminación doble)

Brianda Deyanara

Masad Al-Tamimi

Yanet García (supuestamente abandonaría el programa por decisión propia)

Mariana Ochoa

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

Memo Schutz

Además del supuesto orden de eliminación, la filtración también adelanta cómo terminaría la competencia. De acuerdo con esa versión, los tres finalistas serían:

Tercer lugar: Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo Segundo lugar: Yahir

Yahir Ganadora: Karina Torres

Karina Torres aparece como la supuesta ganadora en la lista que circula en redes. Especial

La filtración también anticipa cambios para esta temporada

La lista no solo habla de las eliminaciones. También menciona algunos cambios que, supuestamente, formarían parte de esta edición.

Uno de ellos sería una eliminación doble durante la quinta semana, una dinámica que, de concretarse, marcaría una diferencia respecto a temporadas anteriores del programa.

Otro de los nombres que aparece en la filtración es el de Fede Vigevani. Desde el estreno se dio a conocer que el creador de contenido participa como infiltrado y no como un habitante oficial, por lo que su estancia sería temporal. La lista asegura que dejaría la casa cuando concluya el periodo acordado para esa dinámica.

También llama la atención el caso de Yanet García. Según la versión que circula en redes, la conductora no sería eliminada por el público, sino que abandonaría el reality por decisión propia. Hasta ahora, no existe información oficial que respalde esa posibilidad.

La filtración también menciona una eliminación doble y una salida voluntaria en La Casa de Los Famosos 2026 IG lacasafamososmx

La producción no ha confirmado la autenticidad de la lista

Hasta ahora, la producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido ningún comentario sobre la lista que circula en redes sociales.

Mientras tanto, los habitantes apenas comienzan a formar alianzas y definir sus estrategias dentro de la casa, por lo que todavía queda un largo camino antes de conocer quiénes llegarán realmente a la final.

Por ahora, el supuesto orden de eliminados sigue siendo una filtración sin confirmar y serán las próximas galas las que permitan saber si alguno de los nombres de esta lista coincide con lo que ocurra en el reality.