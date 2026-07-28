¿Cómo curar un molcajete? Cynthia Klitbo explica el proceso en La Casa de los Famosos

En el reality de La Casa de los Famosos México 2026, Cynthia Klitbo enseñó a Masad Altamimi a curar un molcajete antes de utilizarlo por primera vez. El clip se viralizó en redes sociales y rápidamente surgió el debate sobre si lo hizo bien y si esto es algo que se debe de hacer.

Durante el primer día del reality, la reconocida actriz mexicana le pidió ayuda al influencer árabe, Masad, para que realizara el procedimiento con el molcajete nuevo, puesto que lo ocuparían para hacer una salsa.

El video con la explicación de Klitbo se hizo viral en plataformas digitales.

Cynthia Klitbo cura un molcajete en La Casa de los Famosos

Cynthia Klitbo explica el proceso para curar un molcajete. Especial

La participante del reality explicó que antes de utilizar un molcajete, por primera vez, se debe ‘curar’, aunque debe ser con fuerza, razón por la que pidió ayuda a Masad.

A ver, Masad, ven, tú eres fuerte. Vamos a curar el molcajete. Quiero que me ayudes, porque si es cansado esto. No es para comer. Es la primera vez que se usa, para los huecos y retirar toda la tierra que tiene la piedra volcánica”, dijo.

Klitbo detalló que el molcajete se cura con tan solo dos ingredientes y utilizando el tejolote.

Se cura moliendo ajo, cebolla. El chiste es que le des por acá y por acá y por acá. Que lo cures. ¿Puedes?", dijo Cynthia Klitbo.

Masad siguió las indicaciones de Klitbo y procedió a ‘curar’ el molcajete nuevo, mientras que le decían la manera correcta de mover el tejolote para lograr con éxito el procedimiento.

Moisés Peñaloza también intervino para mostrar otra forma de hacerlo y le comentó que también lo podía hacer de un lado a toro, para mayor facilidad.

Por su parte, Karina Torres dio otra recomendación y añadió que se debía apachurrar bien, aunque en su caso, Masad le respondió cuestionándola sobre si ella tenía esas cosas del pasado, ‘como sus abuelos’, a lo que ella dijo que sí.

El momento provocó risas luego de que Karina agregó:

Ah, ¿nada más lo está curando? Ah. ¡Güey, yo pensaba que era para la salsa!".

¿Es cierto que se debe curar un molcajete nuevo?

Cynthia Klitbo explica el proceso para curar un molcajete. Especial

Es recomendable curar un molcajete nuevo especialmente si está hecho de piedra volcánica (basalto), que es el material tradicional en México. Este proceso ayuda a eliminar los pequeños residuos de piedra que quedan tras su fabricación y prepara la superficie para que los alimentos no se mezclen con partículas minerales.

La tradición del molcajete tiene raíces prehispánicas. Su nombre proviene del náhuatl molcaxitl, que significa "recipiente para salsa". Fue desarrollado por pueblos mesoamericanos hace miles de años, mucho antes de la llegada de los españoles, y era utilizado para moler maíz, chiles, semillas, especias y preparar salsas.

Si no se cura un molcajete nuevo, lo más probable es que las primeras preparaciones contengan pequeñas partículas de piedra volcánica, lo que puede dar una textura arenosa a las salsas y afectar su sabor. Además, con el uso inicial podrían desprenderse más residuos de lo normal, haciendo que la experiencia al cocinar no sea la mejor. Aunque estas partículas no suelen representar un riesgo grave para la salud, sí pueden resultar desagradables al comer.

Cabe destacar que no todos los molcajetes requieren el mismo tratamiento. Algunos fabricantes venden piezas que ya fueron curadas durante el proceso de producción, por lo que basta con lavarlas antes del primer uso. Sin embargo, en los molcajetes artesanales de piedra volcánica, el curado sigue siendo una práctica ampliamente recomendada para garantizar que la superficie quede limpia y lista para preparar alimentos.

¿Cómo se cura un molcajete?

Cynthia Klitbo explica el proceso para curar un molcajete. Cynthia Klitbo explica el proceso para curar un molcajete.

Hay varios métodos tradicionales para curar un molcajete de piedra volcánica. Aunque el objetivo es el mismo —eliminar las partículas sueltas de piedra—, algunos utilizan únicamente arroz, mientras que otros incorporan ajo, cebolla o hierbas aromáticas.

Con arroz (el más recomendado)

Es el método que muchos artesanos consideran el más efectivo porque permite comprobar fácilmente si el molcajete ya está limpio.

Lava el molcajete únicamente con agua y un cepillo de cerdas duras. No uses jabón.

Déjalo secar por completo.

Coloca un puñado de arroz blanco crudo y comienza a molerlo con el tejolote.

El arroz se volverá gris o negro debido al polvo de piedra.

Desecha el arroz y repite el proceso varias veces, hasta que el arroz salga completamente blanco.

Enjuaga nuevamente con agua y deja secar.

Con ajo y sal

Este es uno de los métodos más populares en los hogares mexicanos.

Después de lavar el molcajete, agrega varios dientes de ajo y un puñado de sal gruesa.

Muele la mezcla durante varios minutos, asegurándote de llegar a todas las paredes y al fondo del molcajete.

Desecha la pasta y repite si aún observas residuos oscuros.

Enjuaga únicamente con agua.

El ajo ayuda a impregnar ligeramente la superficie y a eliminar posibles olores, mientras que la sal actúa como un abrasivo natural.

Arroz, ajo y cebolla

Es una combinación muy utilizada porque aprovecha las ventajas de cada ingrediente.

Primero muele arroz hasta que deje de salir gris.

Después agrega ajo, cebolla y sal gruesa.

Tritura todo hasta formar una pasta.

Desecha la mezcla, enjuaga con agua y deja secar.

La cebolla y el ajo no "curan" la piedra por sí mismos, pero ayudan a eliminar residuos, neutralizar olores y dejar el molcajete listo para preparar alimentos.