Filtran primera escena de Bad Bunny como juguete en Toy Story 5 | VIDEO

Un video filtrado revela la primera escena de Bad Bunny dentro del universo de Pixar. El cantante puertorriqueño debuta en la pantalla grande con un cameo especial en la secuela animada Toy Story 5. La cinta llega a las salas de cine de manera oficial el próximo miércoles 17 de junio. El artista presta su voz a un peculiar juguete llamado Pizza con Gafas de Sol.

Las imágenes inéditas muestran al intérprete urbano en su nueva faceta de actor de doblaje. El breve adelanto expone al personaje de plástico mientras pronuncia sus primeros diálogos en español. La filtración desató la locura entre los millones de fanáticos del reguetonero en diversas plataformas digitales. Los estudios de animación mantienen un absoluto hermetismo sobre el peso real de esta participación en la trama.

El juguete que interpreta Benito Antonio Martínez Ocasio pertenece a una comunidad de figuras marginadas por sus dueños. Este grupo de personajes abandonados sobrevive en el interior de una pequeña casa deteriorada por el tiempo. El refugio de la pandilla se ubica en un misterioso jardín oscuro y aislado del resto de los juguetes principales. La narrativa del filme explora a fondo la dinámica de esta sociedad olvidada en el mundo de plástico.

Bizarrap sorprende con su propio cameo animado

La producción de Disney sumó a otra superestrella de la música latina al elenco oficial de voces. El reconocido productor argentino Bizarrap acompaña al cantante boricua en esta aventura cinematográfica. Los directores de la película seleccionaron al aclamado DJ para dar vida al personaje del Gnomo de Jardín. Esta dupla traslada su comprobada química de los estudios de grabación a las inmensas salas de cine.

Bizarrap junto a Woody y Buzz Lightyear Foto de IG: Bizarrap

Gonzalo Julián Conde grabó sus líneas de diálogo de manera exclusiva para los mercados de España y América Latina. El equipo de guionistas diseñó al Gnomo de Jardín como un protector feroz, leal y sumamente excéntrico. Su misión principal en la historia consiste en cuidar a los miembros vulnerables de los juguetes desechados. La interacción cómica entre el productor y el reguetonero promete acaparar la atención de todo el público espectador.

La inclusión de ambos talentos musicales detonó un impacto inmediato en la venta de boletos a nivel internacional. Los voceros de la distribuidora garantizan un encuentro en pantalla sorprendente e imperdible para los seguidores urbanos. Los animadores de la casa productora trabajaron durante meses para sincronizar los gestos característicos de las estrellas con los modelos digitales. El esfuerzo técnico busca complacer a los fieles seguidores del género y de la icónica saga infantil.

Una gira exitosa antes del gran estreno mundial

El ansiado estreno de la película coincide perfectamente con la apoteósica gira del cantante urbano por Europa. Bad Bunny rompe múltiples récords de asistencia en el imponente estadio Riyadh Air Metropolitano de la ciudad de Madrid. Las presentaciones multitudinarias del artista en la capital española concluyen de forma oficial el próximo lunes 15 de junio. El cierre magistral de sus conciertos conecta directamente con el lanzamiento mundial del ambicioso largometraje de Pixar.

Bad Bunny cantando en el escenario. REUTERS

El material filtrado en internet exhibe el alto nivel de detalle en la animación de los nuevos integrantes de la franquicia. Los diseñadores de la empresa de entretenimiento capturaron la esencia del reguetonero en el curioso trozo de pizza. Los creativos adaptaron magistralmente el estilo urbano del artista para plasmarlo de forma natural en un producto para todas las edades. Esta audaz estrategia de marketing consolida las altas expectativas de la audiencia en el mercado hispanohablante.

Las redes sociales replican el fragmento audiovisual filtrado a una velocidad verdaderamente vertiginosa en todas partes del mundo. Los internautas analizan cada cuadro del video para descubrir nuevas pistas sobre los conflictos centrales del filme. La alianza estratégica entre la animación tradicional y la industria musical es cada vez más frecuente en la pantalla grande. Las familias y los seguidores abarrotarán las taquillas para atestiguar el resultado de esta colaboración.