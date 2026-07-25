¿Se lo quiere llevar de fiesta? Eduin Caz presume FOTO con Gilberto Mora y lanza contundente mensaje

Gilberto Mora sigue dando de qué hablar. Después de convertirse en una de las figuras jóvenes que más llamaron la atención durante el Mundial 2026, el futbolista de apenas 17 años volvió a demostrar por qué su nombre está en boca de todos.

El mediocampista fue clave para que los Xolos de Tijuana consiguieran una importante victoria frente al León este viernes 24 de julio. Mora marcó el único gol del encuentro y, con ello, volvió a poner los reflectores sobre su carrera, que apenas comienza pero ya despierta interés dentro y fuera de México.

Gilberto Mora en el partido entre Xolos vs León MEXSPORT

Al terminar el partido, el futbolista tuvo un encuentro que nadie esperaba. Entre las personas que acudieron al Estadio Caliente para disfrutar del partido estaba Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, quien asistió acompañado por su familia.

El cantante aprovechó la oportunidad para acercarse al joven futbolista y felicitarlo personalmente por el gol que le dio el triunfo a Xolos. El momento quedó registrado en una fotografía que posteriormente Eduin Caz compartió en sus redes sociales.

Pero no fue el único integrante de la familia del cantante que quiso acercarse a Gilberto Mora. El hijo de Eduin Caz también aprovechó el encuentro para tomarse una fotografía con el seleccionado mexicano y conseguir un recuerdo muy especial: la firma del futbolista en su álbum del Mundial 2026.

"No me lo voy a llevar de fiesta", dice Eduin Caz

Aunque la foto entre Eduin Caz y Gilberto Mora llamó la atención de sus seguidores, fue el mensaje que escribió el cantante el que terminó provocando más comentarios.

Y es que durante el Mundial 2026, en redes sociales surgieron algunas bromas y peticiones para que Guillermo Ochoa, conocido como "Memo" Ochoa, cuidara al joven futbolista y lo mantuviera alejado de las fiestas. Esto se debe a que, con apenas 17 años, Mora se ha convertido en una de las grandes promesas del futbol mexicano.

Eduin Caz. Grupo Firme Daniel Betanzos

Por eso, la publicación de Eduin Caz no pasó desapercibida. El cantante decidió adelantarse a cualquier comentario y aclaró, en tono de broma, que no tenía intención de llevarse al futbolista de fiesta.

MUCHÍSIMAS GRACIAS @gil_morita MUY CENTRADO ERES OTRO NIVEL (No se preocupen no me lo voy a llevar de fiesta tranquilos, igual yo ya ni tomo), escribió el líder de Grupo Firme.

Además de la peculiar aclaración, Eduin Caz destacó una de las características que más se han mencionado sobre Gilberto Mora, su madurez y concentración a pesar de su corta edad. Para el cantante, el futbolista es alguien que está demostrando estar en otro nivel.

La fotografía entre ambos también hizo que sus seguidores encontraran una curiosa coincidencia en sus historias. Aunque Gilberto Mora y Eduin Caz nacieron en estados diferentes, los dos tienen una conexión importante con Tijuana.

El joven futbolista nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mientras que Eduin Caz es originario de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, ambos llegaron desde pequeños a Tijuana, ciudad en la que encontraron un espacio para desarrollar sus respectivas carreras.

Hoy, sus caminos son muy distintos. Mientras Gilberto Mora busca consolidarse como una de las nuevas figuras del futbol mexicano y continúa llamando la atención de clubes europeos, Eduin Caz se mantiene como uno de los nombres más conocidos del regional mexicano junto con Grupo Firme.