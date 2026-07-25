¿Qué pasa con Anuel AA? El cantante rompe el silencio sobre los rumores de que tendría VIH

En redes sociales comenzó a circular un rumor que rápidamente puso el nombre de Anuel AA en medio de una nueva polémica. Todo surgió luego de que el influencer conocido como Prieto Hunters compartiera videos en los que mostró una bodega que, según aseguró, habría comprado recientemente y que tendría objetos relacionados con el cantante.

Entre las pertenencias que aparecieron en las imágenes había ropa, reconocimientos y otros artículos que supuestamente estarían vinculados con el intérprete de "Secreto". Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la aparición de medicamentos antirretrovirales utilizados en tratamientos contra el VIH.

A partir de ahí, las redes sociales hicieron lo suyo. Miles de personas comenzaron a especular sobre la salud de Anuel AA y algunos incluso llegaron a afirmar que el cantante tendría VIH. Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna prueba que confirme esta versión.

La situación llegó a tal punto que el propio artista decidió responder a través de sus historias de Instagram, aunque su reacción estuvo enfocada principalmente en negar que la bodega fuera de su propiedad.

Anuel AA niega tener relación con la bodega

El reguetonero cuestionó la versión difundida por el influencer y aseguró que los objetos que aparecen en los videos no le pertenecen.

Uno de los puntos que utilizó para defender su postura fue precisamente el de los reconocimientos encontrados en el lugar. Anuel AA explicó que algunos de los premios mostrados no corresponden a cantantes, sino a personas que trabajan detrás de la industria musical.

Como ejemplo, mencionó un reconocimiento de Billboard conocido como "Latin Power Player", que, de acuerdo con su explicación, se entrega a ejecutivos o mánagers de la industria.

Nunca en la vida ese premio se lo dan a un cantante... ya podrán imaginarse de quién son esos premios... y el storage de mierda ese que no son míos, escribió el cantante en sus redes sociales.

También cuestionó que alguien pensara que él tendría que guardar sus pertenencias en un espacio de ese tamaño cuando, según sus propias palabras, cuenta con varias propiedades.

anuel aa

¿Yo con seis casas voy a tener premios en un storage del tamaño de una casa de perro?, expresó.

El cantante también habló sobre sus premios

En medio de su explicación, Anuel AA dio otro argumento para poner en duda que los reconocimientos fueran suyos.

El artista aseguró que los trofeos que reciben los famosos durante las ceremonias de premiación no siempre son los ejemplares originales que terminan en sus manos. Según explicó, después de recibirlos en el escenario, estos son entregados nuevamente a la producción del evento y posteriormente se envía el reconocimiento correspondiente.

Para reforzar su punto, mostró un premio relacionado con la liga de baloncesto de Puerto Rico, el BSN, en el que aparece la leyenda "Apoderado del Año 2021". Con esto buscó demostrar que algunos de los objetos mostrados en la supuesta bodega podrían pertenecer a otras personas.

Anuel AA

¿Anuel AA confirmó que tiene VIH?

A pesar de que los rumores sobre la salud de Anuel AA comenzaron por los medicamentos encontrados en la bodega, el cantante no habló directamente sobre estos fármacos.

En sus publicaciones, el artista se concentró en negar que el lugar fuera suyo y cuestionar la información compartida por el influencer. En ningún momento confirmó tener VIH ni habló sobre algún diagnóstico relacionado con esta enfermedad.

Por ahora, no existe una confirmación oficial de que Anuel AA tenga VIH o sida. Tampoco se ha presentado un documento médico o una declaración del cantante que respalde esta versión.

Anuel AA

Así que, aunque el rumor continúa circulando en redes sociales, es importante aclarar que no hay pruebas públicas que demuestren que el cantante viva con VIH. Hasta que el propio artista decida hablar sobre su estado de salud, cualquier afirmación al respecto permanece únicamente en el terreno de la especulación.