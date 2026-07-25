Resident Evil estrena tráiler oficial en la Comic-Con: ¿Cuándo llegará a los cines?

El director Zach Cregger presentó el primer tráiler oficial de la nueva adaptación cinematográfica de Resident Evil. El avance exclusivo debutó frente a miles de espectadores durante las actividades de la Comic-Con de San Diego 2026.

Esta esperada cinta de terror y supervivencia llegará a las salas de cine el próximo 18 de septiembre. El material audiovisual confirma una reinvención total de la franquicia bajo la visión creativa del responsable de éxitos como 'Barbarian' y 'Weapons'.

Resident Evil Noche Cero tomará un rumbo diferente. Foto: Sony Pictures

Las imágenes revelan un tono narrativo que mezcla secuencias intensas de horror con tintes de comedia oscura. Esta combinación estilística representa la marca registrada de Cregger como realizador dentro de la industria cinematográfica contemporánea.

La producción incluye altas dosis de sangre y violencia explícita para satisfacer a los seguidores más exigentes del género. El director apostó por integrar referencias discretas al universo desarrollado por Capcom, como las clásicas plantas verdes curativas y las cajas de munición.

Un viaje de supervivencia en Raccoon City

La trama principal sigue los pasos de Bryan, un mensajero del sector salud que ignora la inminente catástrofe bacteriológica. El protagonista queda atrapado repentinamente en medio del brote descontrolado del Virus-T que consume a los habitantes de Raccoon City.

El argumento se desarrolla a lo largo de una única noche fatídica donde las estructuras sociales y el orden público colapsan por completo. Bryan enfrenta una carrera contrarreloj llena de persecuciones incesantes para escapar de las criaturas mutantes que asolan las calles.

La nueva cinta de Resident Evil promete sorprender. Foto: Sony Pictures

La sinopsis oficial confirma una estructura narrativa lineal enfocada en el movimiento constante y la tensión extrema. Los especialistas de la industria comparan el ritmo frenético de esta entrega con el esquema de acción continua visto en 'Mad Max: Furia en la carretera'.

El trayecto hacia la salvación obliga al protagonista a utilizar todos los recursos disponibles en su entorno para sobrevivir al caos urbano. Los espectadores experimentarán la misma sensación de urgencia que caracteriza a las mecánicas de los videojuegos originales.

La visión de Zach Cregger para la franquicia

El cineasta estadounidense explicó a los medios su intención principal detrás de este proyecto de adaptación. Su objetivo central radica en replicar la tensión emocional que sienten los jugadores, pero traducida al medio pasivo del cine.

El realizador descartó crear una copia exacta o una traslación a escala uno a uno de los títulos interactivos. En su lugar, el equipo creativo construyó un escenario inédito plagado de easter eggs diseñados para recompensar a los seguidores veteranos.

Resident Evil: Noche Cero tendrá escenas inmersivas. Foto: Sony Pictures

El elenco principal cuenta con la participación estelar de figuras ascendentes como Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser. Los actores enfrentaron un rodaje exigente marcado por efectos prácticos y secuencias de riesgo físico constante.

Las primeras reacciones de la prensa especializada aplauden el equilibrio visual logrado por el departamento de fotografía. Los expertos subrayan que la atmósfera opresiva capta la esencia decadente que catapultó a la marca japonesa al éxito global.

El estreno de esta versión cinematográfica marca un punto de quiebre definitivo para las adaptaciones de terror en Hollywood. Las productoras vigilan de cerca el desempeño de la obra, pues su triunfo abriría las puertas a nuevas visiones autorales en la pantalla grande.