Invincible en la Comic-Con 2026: ¿Cuándo saldrán las nuevas temporadas de la serie en Prime Video?

Amazon Prime Video y el creador Robert Kirkman confirmaron la expansión del universo de Invincible durante la Comic-Con de San Diego 2026. El autor anunció oficialmente el desarrollo simultáneo de la quinta y sexta temporada de la popular serie animada. Los nuevos episodios prometen mantener a los fanáticos al borde de sus asientos.

La cuarta temporada llegó a las pantallas este mismo año y consolidó el éxito de la franquicia. Ante la respuesta del público, los productores aceleraron los trabajos para las siguientes entregas. Kirkman detalló durante una charla con el medio Collider el estado actual de la producción.

Invincible deberá lidiar con la invasión viltrumita. Foto: Prime Video

La maquinaria detrás de esta serie de animación superheróica mantiene un ritmo implacable. Los desarrolladores apuntan a estrenar una temporada anual para evitar las largas esperas del pasado. Este esquema de trabajo exige una coordinación milimétrica entre los diferentes departamentos de animación y actuación de voz.

Estreno proyectado para la quinta temporada

El equipo creativo fijó el lanzamiento de la temporada 5 para algún momento de 2027. Kirkman explicó que el equipo realiza actualmente los últimos retoques de los capítulos. Los animadores finalizan la animación definitiva para cerrar la etapa visual.

Al mismo tiempo, los actores graban el doblaje de última hora para completar el diseño sonoro de esos episodios. De manera paralela, la producción trabaja a fondo en la sexta temporada. El creador reveló que los esfuerzos actuales se concentran en los animatics y la dirección de voces.

El gran regente Thragg volando. Foto: Prime Video

El elenco principal asiste a los estudios de grabación para registrar sus secuencias correspondientes a la sexta entrega. Kirkman describió el proceso de trabajo como un desafío constante. Los equipos creativos saltan de una junta sobre la quinta entrega a una sesión de grabación para la sexta.

Los escritores pulen los guiones de la temporada 6 y dejan todo listo antes de pasar a la siguiente etapa de desarrollo. Estas acciones simultáneas garantizan un flujo constante de material inédito para la plataforma de streaming.

El plan para adaptar el cómic completo

La intención final de los productores apunta a llevar a la pantalla chica los 144 números que se publicaron del cómic original. El creador confesó a los medios que le parece muy probable adaptar la historia completa de Mark Grayson.

Invincible seguirá el arco de los viltrumitas. Foto: Prime Video

Para lograr este ambicioso objetivo, la adaptación televisiva necesitaría alcanzar al menos ocho temporadas. Aunque todavía resulta pronto para dar esta cifra por hecho, el interés corporativo y creativo resulta evidente en la industria del entretenimiento.

El autor calificó esta posibilidad como algo muy emocionante para todos los involucrados en el proyecto. Mientras tanto, los seguidores pueden estar tranquilos al saber que el universo de Invincible todavía tiene un largo recorrido por delante en el catálogo de Prime Video.