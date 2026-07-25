¿No dejan la escuela? Así estudian los protagonistas infantiles de la nueva serie de Harry Potter

La nueva serie de Harry Potter es uno de los proyectos más esperados por los fanáticos del Mundo Mágico. Sin embargo, detrás de las cámaras no solo existe el reto de recrear la historia de Hogwarts, sino también de garantizar que sus protagonistas infantiles continúen con su educación mientras participan en las grabaciones.

Para los jóvenes actores, compaginar largas jornadas de filmación con la escuela puede parecer una misión complicada. No obstante, la producción de HBO ya cuenta con un plan para que los estudios de los niños no se vean afectados.

¿Cómo toman clases los actores infantiles de la serie de Harry Potter?

Una de las dudas que más ha despertado la producción es cómo los actores infantiles continúan con sus estudios durante el rodaje.

De acuerdo con Variety, que retomó una entrevista realizada por André Pilli a Adriano Goldman, director de fotografía de la serie de HBO Harry Potter, la producción procura aprovechar al máximo el tiempo de filmación para que los niños puedan regresar a sus clases lo antes posible.

Gracias a esta organización, los protagonistas Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley)y Arabella Stanton (Hermione Granger) pueden continuar con su educación mientras participan en la serie.

Goldman explicó que suelen realizar alrededor de seis tomas por escena, siguiendo un plan de trabajo que permite que los actores infantiles regresen rápidamente a sus actividades escolares.

Por otra parte, la BBC informó que dentro de Warner Bros. Studios Leavesden fue habilitada una escuela temporal para atender las necesidades educativas del elenco infantil durante las grabaciones.

Así combinan las grabaciones de Harry Potter con la escuela

Esta no es una práctica nueva dentro de la franquicia. Durante la filmación de las películas de Harry Potter, los jóvenes actores también recibían clases con tutores privados para no interrumpir su formación académica.

Además, se acondicionaban aulas temporales dentro de los estudios para que los integrantes del elenco pudieran cumplir con las horas de estudio establecidas mientras continuaban con las grabaciones.

Este modelo es habitual en las grandes producciones que cuentan con actores menores de edad, ya que busca equilibrar el desarrollo profesional de los niños con su derecho a la educación.

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

Se espera que la nueva serie de Harry Potter llegue a HBO Max el 25 de diciembre de 2026, una fecha que coincide con la temporada navideña y que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la saga.

La primera temporada adaptará los acontecimientos de Harry Potter y la piedra filosofal, con la promesa de ofrecer una versión más fiel al libro y desarrollar con mayor profundidad el universo creado por J. K. Rowling.

Mientras tanto, la producción continúa avanzando con las grabaciones, cuidando que sus protagonistas no solo den vida a los icónicos personajes, sino que también mantengan al día su formación escolar.