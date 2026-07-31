Filtran fotos del escenario de Harry Styles en CDMX: Así es la pasarela que llega hasta las gradas

La espera terminó para los seguidores de Harry Styles en México. Horas antes del primero de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, comenzaron a circular videos desde el interior del recinto que muestran cómo será el escenario del Together, Together Tour, una de las giras más esperadas del año.

Las imágenes lograron resolver una de las principales dudas entre quienes asistirán al espectáculo: si la pasarela sí llega prácticamente hasta las gradas.

El escenario de Harry Styles ya está listo en el Estadio GNP Seguros. IG harrystyles

Así es el escenario del Together, Together Tour

Los videos y fotos filtrados permiten observar una producción de gran tamaño diseñada para que Harry Styles pueda recorrer buena parte del estadio durante el concierto.

Uno de los elementos que más llama la atención es una pasarela con forma cuadrada, conectada mediante dos puentes al escenario principal. Además, el recorrido incorpora un diseño colorido que contrasta con el resto de la estructura y que será uno de los espacios donde el cantante tendrá mayor contacto con el público.

En redes sociales, varios asistentes compartieron distintas perspectivas del escenario mientras el personal terminaba los últimos preparativos antes de la apertura de puertas.

Las imágenes también parecen confirmar que la distancia entre el escenario y algunas secciones del estadio será menor de la que se apreciaba en fotografías anteriores, cuando la instalación todavía no estaba completa.

La pasarela del Together, Together Tour llega hasta las gradas del estadio. FB Harry Styles México

La estructura había generado dudas entre algunos asistentes

Desde que comenzó el montaje en el Estadio GNP Seguros, la distribución del escenario provocó comentarios entre algunos fans, especialmente entre quienes adquirieron boletos en las zonas más cercanas.

Las primeras fotografías mostraban el escenario principal aparentemente más adelantado, lo que hizo pensar que parte de la vista quedaría bloqueada por la estructura de los puentes.

Con la instalación terminada, los videos filtrados muestran una perspectiva distinta. Aunque la producción ocupa una parte importante del estadio, la pasarela acerca al cantante a diferentes sectores del recinto y se convierte en uno de los elementos centrales del espectáculo.

Será hasta que comiencen los conciertos cuando los asistentes puedan conocer cómo funciona toda la producción con iluminación, pantallas y efectos especiales.

Así luce el escenario que Harry Styles utilizará en sus conciertos en CDMX. FB Harry Styles México

La gira de Harry Styles tendrá seis conciertos en la Ciudad de México

La visita de Harry Styles representa uno de los eventos musicales más importantes del año en la capital del país.

El cantante ofrecerá seis conciertos en el Estadio GNP Seguros, una serie de presentaciones que, de acuerdo con las proyecciones de los organizadores, reunirá a cerca de 390 mil asistentes.

Las fechas confirmadas son:

31 de julio de 2026

1 de agosto de 2026

4 de agosto de 2026

7 de agosto de 2026

8 de agosto de 2026

10 de agosto de 2026

¿Todavía hay boletos para Harry Styles en CDMX?

Aunque la mayoría de las fechas registra una disponibilidad muy limitada, todavía existe una opción para quienes buscan asistir al Together, Together Tour en la Ciudad de México.

Hasta el momento, el concierto del 10 de agosto es el que mantiene una mayor oferta de boletos. En esa fecha aún es posible encontrar lugares en General A, General C y algunas secciones del estadio, con precios aproximados que van de mil 400 a 4 mil 200 pesos.