Concierto de Harry Styles: Fechas, horarios y posible setlist

Después de casi tres años sin ofrecer un concierto en México, Harry Styles está listo para reencontrarse con sus fans mexicanas, quienes esperan las próximas presentaciones del Together, Together Tour, donde el británico interpretará en vivo las canciones de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Tras anunciar la primera fecha en la capital mexicana, las entradas se agotaron en pocas horas, por lo que posteriormente se confirmaron nuevas presentaciones.

La gira comenzó el 16 de mayo de 2026 en Ámsterdam y recorrerá Europa, Sudamérica, Norteamérica y Oceanía durante siete meses. México representa una de las paradas con mayor número de conciertos dentro del tour. Si asistirás a alguna de las presentaciones, aquí te contamos las fechas, horarios, el posible setlist y todo lo que debes saber antes de llegar al recinto.

Concierto de Harry Styles en CDMX IG

¿Cuándo son los conciertos de Harry Styles en CDMX?

Harry Styles ofrecerá seis conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Las fechas confirmadas son:

Viernes 31 de julio Sábado 1 de agosto Martes 4 de agosto Viernes 7 de agosto Sábado 8 de agosto Lunes 10 de agosto

Todos los conciertos comenzarán a las 21:00 horas, de acuerdo con la información publicada por Ticketmaster. No obstante, se ha informado que las puertas abrirán a las 17:00 horas para facilitar el ingreso de los asistentes.

Tu boleto indica el acceso que te corresponde según la zona que adquiriste. Puedes identificarlo mediante una letra, lo que facilitará tu ingreso al recinto y evitará recorridos innecesarios.

Accesos A, B y C: Puerta 6

Accesos E, F y G: Puerta 15

Acceso D: Puerta 2

Concierto de Harry Styles en CDMX IG

Posible setlist de Harry Styles en México 2026

Harry Styles no ha confirmado oficialmente el repertorio para sus conciertos en México. Sin embargo, los espectáculos más recientes realizados en Brasil permiten conocer las canciones que han formado parte del Together, Together Tour.

Los conciertos se dividen en dos actos e incluyen canciones sorpresa de los tres álbumes anteriores del exintegrante de One Direction. Entre los temas que más se han repetido durante la gira destacan:

Are You Listening Yet?

Golden

Adore You

Watermelon Sugar

Music for a Sushi Restaurant

Taste Back

Coming Up Roses

Fine Line

Italian Girls Interlude

American Girls

Keep Driving

Ready, Steady, Go!

Dance No More

Treat People With Kindness

Cover: This Must Be The Place

Pop

Season 2 Weight Loss

Carla's Song x Satellite

Aperture

Canción sorpresa

Sign of the Times

As It Was

El espectáculo tiene una duración aproximada de dos horas y reúne los mayores éxitos del cantante con los temas de su nuevo álbum. Además, Harry ha sorprendido al público en algunas ciudades con interpretaciones especiales, por lo que no se descarta que en México incluya alguna canción inesperada para sus seguidores.

Concierto de Harry Styles en CDMX IG

¿Cómo llegar al concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros?

El Estadio GNP Seguros se ubica dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en Viaducto Río de la Piedad s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. Gracias a su ubicación, el recinto cuenta con varias opciones de transporte público que facilitan la llegada de miles de asistentes a cada concierto.

Si planeas utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las estaciones más cercanas pertenecen a la Línea 9 (color café), que corre de Tacubaya a Pantitlán. Las opciones son:

Ciudad Deportiva (Línea 9) , la estación más cercana al recinto y a la Puerta 6 .

Puebla (Línea 9) , ubicada a unos minutos caminando del estadio.

Velódromo (Línea 9) , una alternativa para quienes ingresarán por la zona del Palacio de los Deportes.

Concierto de Harry Styles en CDMX IG

También es posible llegar en Metrobús mediante la Línea 2 (color morado), que conecta Tepalcates con Tacubaya. Las estaciones más cercanas son:

Goma (Línea 2) , recomendada para quienes ingresarán por la Puerta 15.

, recomendada para quienes ingresarán por la Puerta 15. Iztacalco (Línea 2), desde donde es posible caminar hasta el acceso del recinto.

Para facilitar el ingreso, Ticketmaster recomienda:

Llegar con varias horas de anticipación.

Descargar los boletos digitales antes de ingresar.

Utilizar transporte público para evitar complicaciones con el estacionamiento.

Considerar servicios oficiales de transporte como Ticket2Ride para algunos eventos.

Asimismo, el recinto contará con accesos especiales, estacionamiento, Fast Lane y experiencias Lounge para quienes adquirieron estos servicios adicionales mediante Ticketmaster.

Concierto de Harry Styles en CDMX IG

¿A qué hora llegar al concierto de Harry Styles?

Si tu boleto corresponde a gradas o boxes, tu asiento está asignado. Lo recomendable es llegar al menos dos horas antes para ingresar con tranquilidad y solucionar cualquier inconveniente en caso de que otra persona ocupe tu lugar.

Si cuentas con boletos para General A, B o C, lo ideal es llegar alrededor de las 15:00 horas para conseguir una mejor ubicación dentro de la zona.

Las personas con boletos para Pits deberán revisar el correo electrónico con el que realizaron la compra, ya que estos accesos forman parte de un paquete especial que se entrega en un horario determinado.

Quienes adquirieron el servicio Fast Lane tendrán la ventaja de ingresar antes de la apertura general de puertas. Es importante recordar que este beneficio no sustituye el boleto del concierto, por lo que será necesario presentar ambos para acceder al recinto.

Concierto de Harry Styles en CDMX IG

Objetos permitidos

Celular.

Bolsas pequeñas.

Maquillaje en polvo.

Batería portátil.

Medicamentos con receta.

Gorras o sombreros.

Lentes de sol.

Protector solar de hasta 100 ml.

Durante los conciertos se habilitarán puntos de hidratación, por lo que existe la posibilidad de ingresar con termos de agua de hasta 500 ml. Se recomienda evitar recipientes de acero inoxidable por razones de seguridad.

Objetos no permitidos

Cámaras profesionales.

Laptops e iPads.

Cigarros o vapeadores.

Comida y bebidas.

Paraguas o sombrillas.

Apuntadores láser.

Medicamentos de venta libre.

Aerosoles.

Armas.

Drones.

Pilas.

Los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México prometen convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año. Planificar tu llegada, conocer los accesos y revisar los objetos permitidos puede marcar la diferencia para disfrutar cada momento del espectáculo. Con esta información estarás listo para vivir una noche inolvidable junto al cantante británico.