El incómodo momento de Harry Styles con una fan en calles de CDMX

La visita de Harry Styles a la Ciudad de México ya dio de qué hablar incluso antes de que comiencen sus conciertos. El cantante británico fue captado mientras caminaba por la capital del país y protagonizó un momento incómodo con una fan que intentó acercarse más de la cuenta.

En un video que comenzó a circular en redes sociales se observa al intérprete de As It Was rodeado por su equipo de seguridad.

Mientras avanza por la calle, una seguidora intenta aproximarse y es entonces cuando el artista le pide que se detenga porque necesita espacio.

La escena rápidamente dividió opiniones entre los usuarios de internet y abrió nuevamente la conversación sobre los límites entre los artistas y sus seguidores.

Harry Styles fue captado durante su visita a la Ciudad de México. X @HarryMexOficial

Harry Styles pidió espacio tras el acercamiento de una fan

De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, Harry Styles caminaba acompañado por sus guardaespaldas cuando varias personas comenzaron a acercarse para saludarlo.

Aunque algunos fanáticos lograron intercambiar unas palabras con él, el equipo de seguridad controló el acceso para evitar aglomeraciones.

Fue durante ese recorrido cuando una seguidora intentó acercarse demasiado al cantante. En las imágenes se aprecia que Styles le responde directamente y le pide que no continúe porque necesita mantener su espacio personal.

Su reacción fue interpretada por muchos usuarios como una muestra de incomodidad más que de enojo. El cantante continuó su camino mientras su equipo retomó el control de la situación.

El momento quedó grabado por otros asistentes y en cuestión de minutos comenzó a compartirse en distintas plataformas.

El video generó reacciones entre los seguidores del cantante

La grabación provocó comentarios divididos, aunque una gran parte de los seguidores de Harry Styles salió en su defensa.

En publicaciones de X, varios usuarios señalaron que cualquier persona, sin importar su nivel de fama, tiene derecho a establecer límites cuando se siente invadida.

Otros recordaron que los artistas suelen convivir con sus fans durante largas jornadas y que eso no significa que deban aceptar cualquier tipo de acercamiento en espacios públicos.

También hubo quienes consideraron que la respuesta del cantante fue más seria de lo habitual, aunque reconocieron que la situación pudo haber resultado incómoda debido a la insistencia de algunas personas por acercarse.

Hasta el momento, Harry Styles no ha hecho comentarios públicos sobre lo ocurrido.

El cantante británico llegó a la CDMX para ofrecer seis conciertos. X @HarryMexOficial

Harry Styles ya está en México para ofrecer seis conciertos

Harry Styles se estará presentando en el Estadio GNP Seguros, donde ofrecerá seis conciertos como parte de su gira.

Desde su llegada, decenas de seguidores han permanecido atentos a cualquier movimiento del artista con la esperanza de verlo fuera del recinto o encontrárselo en distintos puntos de la ciudad.

Los conciertos de Harry Styles se llevarán a cabo en los siguientes días:

Viernes 31 de julio de 2026

Sábado 1 de agosto de 2026

Martes 4 de agosto de 2026

Viernes 7 de agosto de 2026

Sábado 8 de agosto de 2026

Lunes 10 de agosto de 2026