El detalle del cumpleaños de Harry Potter que muchos descubren años después

Para millones de personas, el 31 de julio es una fecha marcada en el calendario por una razón muy especial: Harry Potter celebra su cumpleaños.

Sin embargo, más allá del tradicional pastel rosa que le lleva Hagrid o de la carta de Hogwarts que recibe ese día, existe un detalle que muchos seguidores descubren hasta años después de leer los libros o volver a ver las películas.

En realidad, ese cumpleaños no solo marca el día en que Harry Potter cumple 11 años. También representa el inicio de una serie de acontecimientos que cambian por completo su vida y que, apenas un mes más tarde, lo llevan a cruzar por primera vez el andén 9¾ para abordar el Expreso de Hogwarts.

Harry Potter nació el 31 de julio de 1980, según la cronología oficial. Redes Sociales

El 31 de julio cambió la vida de Harry Potter para siempre

De acuerdo con la cronología oficial de la saga, Harry James Potter nació el 31 de julio de 1980.

Hasta ese momento, el niño había pasado toda su infancia viviendo con los Dursley, convencido de que era un chico común y sin conocer la verdadera historia de sus padres.

Todo cambia la noche de su cumpleaños número 11. Después de que decenas de cartas de Hogwarts llegan sin éxito a la casa de los Dursley, Rubeus Hagrid aparece para encontrar a Harry y entregarle personalmente la noticia que transformará su vida: ha sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Ese mismo día recibe su primera carta, un pastel de cumpleaños y descubre que sus padres no murieron en un accidente, como siempre le hicieron creer, sino que fueron asesinados por Lord Voldemort.

En unas cuantas horas, Harry deja atrás la vida que conocía y entra por primera vez al mundo mágico.

El cumpleaños de Harry Potter cambió su vida para siempre en Hogwarts. Captura de Pantalla

El detalle que muchos fans tardan años en notar

Hay una curiosidad relacionada con esa fecha que incluso algunos seguidores de la saga descubren mucho tiempo después.

Harry Potter y J.K. Rowling cumplen años el mismo día.

La escritora británica nació el 31 de julio de 1965 y decidió que su protagonista compartiera esa misma fecha de nacimiento.

Aunque Rowling nunca ha explicado con detalle el motivo de esa decisión, los lectores consideran que se trata de un pequeño homenaje personal que terminó convirtiéndose en una de las coincidencias más conocidas dentro del universo de Harry Potter.

Cada año, las redes sociales recuerdan ese doble cumpleaños y tanto la autora como el personaje reciben felicitaciones de los seguidores alrededor del mundo.

Harry Potter y J.K. Rowling comparten la misma fecha de nacimiento. Especial

La teoría que relaciona el cumpleaños de Harry con el andén 9¾

Cada 31 de julio también vuelve a aparecer una teoría que durante años ha llamado la atención de los seguidores de Harry Potter.

De acuerdo con esta interpretación creada por los fans, entre la noche en que James y Lily Potter murieron para proteger a su hijo y el momento en que Rubeus Hagrid llega para contarle que es un mago transcurren 9 años y 9 meses, es decir, 9 años y tres cuartos.

Para quienes apoyan esta idea, esa coincidencia explicaría de forma simbólica el famoso andén 9¾, ya que representaría el tiempo que Harry permaneció lejos del mundo mágico antes de descubrir su verdadera identidad.

Sin embargo, esta teoría no forma parte del canon oficial de la saga. J.K. Rowling nunca ha confirmado esa interpretación y, en distintas ocasiones, ha explicado que eligió el número 9¾ simplemente porque le parecía una combinación curiosa y divertida para imaginar una plataforma oculta dentro de la estación King’s Cross.

El andén 9¾ sigue siendo uno de los símbolos más famosos de Harry Potter. Redes Sociales

Por qué el 31 de julio sigue siendo una fecha especial para los seguidores

Con el paso de los años, el cumpleaños de Harry Potter dejó de ser solo un dato dentro de la historia para convertirse en una tradición entre los fans.

Cada 31 de julio, miles de personas organizan maratones de las películas, vuelven a leer los libros o preparan reuniones inspiradas en el mundo creado por J.K. Rowling.

En Londres, muchos visitantes aprovechan la fecha para acudir a la recreación del andén 9¾ en la estación de King's Cross, donde cada año cientos de personas se toman fotografías con el carrito que parece atravesar la pared.

En internet también es habitual que las comunidades dedicadas a la saga compartan ilustraciones, escenas memorables y curiosidades relacionadas con el personaje, manteniendo viva una celebración que comenzó hace más de dos décadas con la publicación de Harry Potter y la piedra filosofal.