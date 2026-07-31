Así luce Kathryn Hahn como Madre Gothel en el live action de Enredados

Las filtraciones del live action de Enredados siguen dejando al descubierto nuevos detalles de la producción. Después de que en días recientes se difundieran imágenes de Rapunzel y Flynn Rider, ahora comenzaron a circular fotografías que muestran por primera vez a Kathryn Hahn caracterizada como Madre Gothel.

Las imágenes fueron tomadas durante una pausa del rodaje y rápidamente llegaron a redes sociales.

Aunque todavía no revelan el diseño completo del personaje, sí permiten ver algunos de los elementos que Disney conservará para la villana de la historia, uno de los personajes más importantes de la película animada estrenada en 2010.

Kathryn Hahn aparece por primera vez como Madre Gothel en el live action de Enredados. IG motherhahn

Kathryn Hahn ya luce como Madre Gothel

Las fotografías muestran a Kathryn Hahn con el largo cabello oscuro y rizado que distingue a Madre Gothel, un detalle que hizo que muchos seguidores reconocieran al personaje de inmediato.

Sin embargo, quienes esperaban conocer el vestuario tendrán que esperar un poco más.

La actriz aparece cubierta con una toalla de producción. Por esa razón, las imágenes únicamente permiten apreciar el peinado y parte del maquillaje.

Aun con esa limitación, las fotografías no tardaron en generar comentarios entre los seguidores de Disney.

Algunos destacaron el parecido con la versión animada, mientras que otros recordaron que todavía falta la etapa de postproducción, por lo que el aspecto final podría presentar algunos cambios cuando la película llegue a los cines.

Las nuevas fotos del rodaje muestran el look de Kathryn Hahn como la villana de Disney. Redes Sociales

Las filtraciones siguen revelando detalles del rodaje

El vistazo a Kathryn Hahn no es el primero que llega desde el set de Enredados.

Hace unos días también comenzaron a circular fotografías de Teagan Croft como Rapunzel y Milo Manheim interpretando a Flynn Rider.

Aquellas imágenes permitieron conocer parte del trabajo realizado por el departamento de arte, ya que mostraban escenarios inspirados en la arquitectura medieval y vestuarios que mantienen varios elementos de la película animada.

Ese adelanto llamó la atención porque la producción parece apostar por escenarios construidos para la filmación en lugar de depender únicamente de fondos digitales.

Aunque la película utilizará efectos visuales, las primeras imágenes sugieren que Disney también recurrió a locaciones y sets físicos para recrear el reino de Corona.

Hasta ahora, el estudio no ha publicado fotografías oficiales de ninguno de los protagonistas, por lo que las filtraciones siguen siendo la única forma de conocer cómo avanza la producción.

¿Quiénes forman parte del reparto del live action de Enredados?

El elenco de la película reúne a varios rostros conocidos junto con nuevas incorporaciones.

Teagan Croft será la encargada de interpretar a Rapunzel, mientras que Milo Manheim dará vida a Flynn Rider, el ladrón que termina convirtiéndose en el principal aliado de la protagonista.

Por su parte, Kathryn Hahn asumirá el papel de Madre Gothel, la mujer que mantiene encerrada a Rapunzel para aprovechar las propiedades mágicas de su cabello y conservar su juventud.

A ellos se suma Diego Luna, quien interpretará un personaje completamente nuevo creado para esta adaptación.

El reparto también incluye a Patrick y Hugo McPherson, quienes darán vida a los Hermanos Stabbington.

La película será dirigida por Michael Gracey, con guion de Jennifer Kaytin Robinson y Michael Montemayor, mientras que Kristin Burr participa como productora. ¿Cuándo se estrena el live action de Enredados?

Por el momento, Disney mantiene previsto el estreno del live action de Enredados para 2028, aunque todavía no ha anunciado una fecha específica para su llegada a los cines.