¿Por qué Pedro Pascal y JK Rowling no se toleran? Éste es el origen del conflicto

Pedro Pascal y JK Rowling mantienen un enfrentamiento público que comenzó por las opiniones de la escritora sobre las personas transgénero. La discusión se intensificó cuando el actor criticó duramente a la creadora de Harry Potter después de que celebrara una decisión de la Corte Suprema del Reino Unido relacionada con la definición legal de “mujer”.

Aunque la diferencia entre ambos se hizo evidente en abril de 2025, sus posturas llevan varios años en lados opuestos. Rowling ha defendido que el sexo biológico debe tomarse en cuenta en leyes y espacios exclusivos para mujeres, mientras que Pascal se ha convertido en un defensor de la comunidad trans.

Pedro Pascal REUTERS

¿Por qué Pedro Pascal y JK Rowling están peleados?

El conflicto directo surgió el 16 de abril de 2025, luego de que la Corte Suprema del Reino Unido determinara que los términos “mujer” y “sexo” dentro de la Ley de Igualdad de 2010 se refieren al sexo biológico.

Tras conocerse la decisión, Rowling publicó una fotografía en la que aparecía fumando un puro y sosteniendo una copa. La imagen estaba acompañada por el mensaje:

“Me encanta cuando los planes salen bien”.

Foto: Facebook JK Rowling

Además de respaldar públicamente esta interpretación de la ley, se informó que la escritora donó 70 mil libras esterlinas a For Women Scotland, organización que promovió el proceso legal.

La sentencia aclaró que las personas trans continúan protegidas contra la discriminación por la característica de reasignación de género. Sin embargo, el resultado fue rechazado por activistas y defensores de los derechos trans, quienes expresaron preocupación por sus posibles consecuencias.

Pedro Pascal lanzó una fuerte crítica contra JK Rowling

Un día después de la publicación de Rowling, el activista Tariq Raouf difundió en Instagram un video en el que proponía boicotear los proyectos relacionados con Harry Potter. Su llamado incluía la próxima serie de HBO y las atracciones de la franquicia en los parques de Universal.

AFP

Dentro de los comentarios apareció una respuesta de Pedro Pascal. El protagonista de The Last of Us expresó su rechazo hacia la actitud de la escritora con estas palabras.

“Horrible, repugnante. Atroz comportamiento de perdedora”.

Sus palabras provocaron reacciones divididas. Algunos usuarios apoyaron al actor por defender a las personas trans, mientras que seguidores de Rowling consideraron que su comentario era una agresión contra la autora.

La defensa de la comunidad trans es personal para Pedro Pascal

Detrás de la reacción del actor también existe una razón familiar. Lux Pascal, su hermana menor, se declaró públicamente como una mujer trans en 2021. Desde entonces, Pedro Pascal ha mostrado abiertamente su apoyo hacia ella y hacia la comunidad.

Meses después de su comentario contra Rowling, el intérprete habló sobre el tema en una entrevista publicada por Vanity Fair. Allí explicó que no solamente busca cuidar a su familia, sino también responder ante las personas que atacan a grupos vulnerables:

“Mira, quiero proteger a mis seres queridos. Pero va más allá. Los abusones me ponen enfermo”

La atención que recibió su mensaje hizo que Pascal dudara brevemente de la manera en la que había reaccionado. De acuerdo con el actor, se sintió como:

“Ese niño que es enviado al despacho del director con frecuencia por problemas de comportamiento en las escuelas públicas de Texas, sintiéndose asustado y pensando: ‘¿qué he hecho?’”.

Pedro Pascal en la alfombra roja de The Mandalorian y Grogu AFP

Más que preocuparse por las críticas en su contra, Pascal aseguró que se preguntó si sus palabras realmente beneficiaban a las personas que quería defender.

“Diría que lo único que me angustió un poco fue simplemente: ‘¿Estoy ayudando?’. Es una situación que merece la máxima elegancia para que pueda haber un cambio y que las personas estén protegidas”.

Javiera Balmaceda Pascal, otra de las hermanas del actor, también respaldó su postura. La productora explicó que la reacción de Pedro surgió de su papel como hermano mayor y declaró:

“Él le dijo eso como hermano mayor a una persona que afirma que nuestra hermana pequeña no existe”.

¿Qué ha dicho JK Rowling sobre las personas trans?

La controversia alrededor de la autora comenzó varios años antes de su enfrentamiento con Pedro Pascal. En junio de 2020, J.K Rowling reaccionó a un artículo en el que se utilizaba la expresión “personas que menstrúan” y escribió:

“‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que antes había una palabra para referirse a esas personas. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Mujeres? ¿Mujeres? ¿Mujeres?”.

Ante las críticas, la escritora mantuvo su posición y publicó otros mensajes en los que argumentó:

“Si el sexo no es real, no existe la atracción entre personas del mismo sexo. “La realidad vivida por las mujeres en todo el mundo se borra”.

Posteriormente, Rowling publicó en su página un ensayo en el que presentó “cinco razones para preocuparse por el nuevo activismo trans”. En ese documento aseguró que le preocupaba que algunos jóvenes fueran “orientados hacia las hormonas y la cirugía”.

La autora ha insistido en que respeta a las personas trans y que se manifestaría junto a ellas si fueran discriminadas. No obstante, sus declaraciones han sido interpretadas por una parte del público como una postura que cuestiona sus identidades y derechos.

jk rowling

Pedro Pascal ha defendido a las personas trans en otras ocasiones

La discusión con Rowling no representa la primera vez que el actor utiliza sus redes sociales para hablar del tema. A principios de 2025 compartió una publicación con la frase:

“Un mundo sin personas trans nunca ha existido y nunca existirá. No puedo pensar en nada más vil, pequeño y patético que aterrorizar a la más pequeña y vulnerable comunidad de personas que no quieren nada de ti, excepto el derecho a existir”.

Foto: @sweetbabyjamie

Pascal también ha utilizado una camiseta con el lema “Protect the Dolls”, que puede traducirse como “Protejan a las muñecas”. La palabra “muñecas” es empleada dentro de algunos espacios de la comunidad queer para referirse a las mujeres trans.

La prenda fue creada por el diseñador Conner Ives y el dinero recaudado con sus ventas se destinó a Trans Lifeline, organización estadounidense dirigida por personas trans que ofrece apoyo a integrantes de esta comunidad.