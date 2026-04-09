Festival de Cine de Cannes 2026: fechas, películas, directores y todo sobre la competencia

El Festival de Cine de Cannes 2026 marcará una nueva edición en la que, como ya es una costumbre, veremos trayectorias consolidadas con propuestas frescas dentro del cine internacional. En esta ocasión, un total de 21 producciones competirán por el máximo galardón del certamen, lo que refleja una selección más limitada pero enfocada en destacar la calidad y diversidad de historias.

Como sucede cada año en mayo, la ciudad de Cannes se convierte en un punto clave para la industria cinematográfica. No solo se trata de estrenos y alfombras rojas, sino también de un espacio donde se generan acuerdos, se impulsan proyectos y se fortalece la relación entre creadores, productores y distribuidores de distintas partes del mundo.

Festival de Cine de Cannes AFP)

Durante la presentación oficial de la selección, el director del festival, Thierry Frémaux, abordó la situación actual del cine estadounidense, destacando la ausencia de grandes producciones de estudios. En ese contexto afirmó:

"En Estados Unidos, es un momento de transición. Cuando se produce una transición así, no hay proyectos para producir muchas películas, pero estoy seguro de que volverá, y nosotros estaremos ahí esperando".

Regresan directores reconocidos a la competencia oficial

Dentro de la selección destacan nombres ampliamente conocidos en el cine de autor. Entre ellos se encuentran Pawel Pawlikowski con “Fatherland” y Pedro Almodóvar con “Bitter Christmas”, dos realizadores que han construido una sólida reputación a nivel internacional.

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A estos se suman otros cineastas con trayectoria destacada como Asghar Farhadi, Ryusuke Hamaguchi y Arthur Harari, quienes aportan distintas perspectivas narrativas y estilos cinematográficos al festival.

Además, dos ganadores previos de la Palma de Oro vuelven a competir. Hirokazu Kore-eda presentará “Sheep in the Box”, una historia que mezcla infancia e inteligencia artificial, mientras que Cristian Mungiu participará con “Fjord”, protagonizada por Renate Reinsve, quien ha ganado notoriedad tras su participación en “Sentimental Value”.

Producciones con actores destacados y presencia femenina

El programa también incluye películas con figuras reconocidas de la actuación. Por ejemplo, “The Man I Love”, dirigida por Ira Sachs, aborda el contexto del sida en los años 80 y cuenta con Rami Malek como protagonista. Por su parte, Javier Bardem encabeza el elenco de “The Beloved”, bajo la dirección de Rodrigo Sorogoyen.

En cuanto a la participación de mujeres cineastas, cinco películas en competencia están dirigidas por ellas. Entre las propuestas se encuentran los debuts de Lea Mysius con “The Birthday Party” y Jeanne Herry con “Another Day”, esta última protagonizada por Adèle Exarchopoulos. Este panorama muestra un avance en la inclusión de nuevas voces dentro del cine internacional.

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Proyecciones fuera de competencia y otros nombres destacados

Fuera de la competencia principal, también habrá estrenos relevantes. El director Nicolas Winding Refn regresa con “Her Private Hell”, mientras que Steven Soderbergh y Ron Howard presentarán documentales enfocados en John Lennon y el fotógrafo Richard Avedon, respectivamente.

Otro momento llamativo será el debut como director de John Travolta con la película “Propeller One-Way Night Coach”, que se proyectará fuera de competencia.

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Asimismo, el jurado estará presidido por el cineasta Park Chan-wook, reconocido por haber obtenido el premio a mejor director en 2022 con “Decision to Leave”.

El Festival de Cine de Cannes 2026 se llevará a cabo del 12 al 23 de mayo, consolidándose nuevamente como uno de los eventos más importantes del cine a nivel mundial.

PJG