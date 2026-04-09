Exhiben ‘tiradero’ que dejó el influencer Un Tal Fredo en Cuatro Ciénegas tras su boda

El influencer Alfredo Cantú Villarreal, mejor conocido en redes como “Un Tal Fredo”, sigue estando en el ojo de la polémica por su boda con el dentista Adrián Álvarez celebrada en Cuatro Ciénegas, un área natural protegida en Coahuila.

Ahora, el generador de contenido vuelve a estar en el centro de las críticas después de que en TikTok fue hecho público un video en donde se ve cómo dejó en el área protegida parte del mobiliario que ocupó para la celebración.

Exhiben a Un Tal Fredo en Cuatro Ciénegas

Polémica por boda de Un Tal Fredo en Cuatro Ciénegas. Especial

Fue la usuaria de Tiltok, Lizeth Cárdenas, quien publicó un video en el que se observa que en el lugar donde se celebró la boda, dejaron ‘botado’ parate de la decoración y el mobiliario.

Así es como quedaron las esculturas de la boda de ‘Un Tal Fredo’”, escribió la usuaria en su cuenta.

En las imágenes se observan mesas, sillas y otras decoraciones como cabezas gigantes, entre otras cosas.

Fue como un culto”, dice la usuaria que grabó.

Debido a que el video acerca de la boda de ‘Un Tal Fredo’ generó diversos cuestionamientos, la usuaria precisó que el video lo grabó el domingo 5 de abril. En tanto, la boda se celebró el pasado 21 de marzo y duró cuatro días.

Pese a ello, los usuarios se volcaron a la plataforma para externar opiniones como:

Qué falta de respeto no dejar limpio el lugar.

¿Cómo las cosas siguen ahí después de tanto tiempo?

Qué onda con la gente que defiende que dejaron las cosas.

Una muestra más de lo desorganizado que es la empesa que representa el Fredo ese.

Me encantó su boda y las esculturas bellas.

Para mí eso es colgarse de la polémica. No es su obligación limpiar, hubo gente contratada.

Y según él no quería contaminar.

Pero ni han limpiado, qué horror.

Pensé que era broma.

¿Quién es Un Tal Fredo?

Se trata de un creador de contenido mexicano que se hizo famoso en TikTok y YouTube, principalmente por contar historias y hacer entrevistas sobre relaciones, chismes y experiencias personales.

Su contenido más popular es su podcast “Hablemos de tal”, donde invita a otros influencers o personas a contar situaciones de amor, infidelidades o conflictos, lo que muchas veces se vuelve viral.

Polémica por boda de Un Tal Fredo en Cuatro Ciénegas. Especial

Antes de ser famoso, trabajaba como organizador de bodas (wedding planner), y de ahí empezó a crear contenido en redes hasta crecer bastante su audiencia.

También ha estado en polémicas porque algunos critican que su contenido se basa en exponer historias personales o conflictos de otras personas, lo que genera mucho debate en redes.

La última polémica en la que ha estado involucrado es por su boda de cuatro días en el área natural protegida. Fue señalado por presunto daño ambiental, uso indebido del espacio y hasta una clausura temporal de la zona, lo que generó indignación en redes; el influencer negó haber causado afectaciones y aseguró que las acusaciones eran exageradas o no estaban directamente relacionadas con su boda.

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