‘Comer, Rezar y Ladrar': por qué la comedia alemana de Netflix está conquistando México

¿De qué trata Comer, Rezar y Ladrar? La comedia alemana de Netflix que se encuentra en el top 10 de México. Una película que utiliza la parodia desde su propio título para entregarnos una historia cargada de humanidad, sarcasmo y, por supuesto, muchos encuentros caninos.

El catálogo de Netflix en este 2026 nos ha sorprendido con una joya cinematográfica que nadie vio venir, pero que todos necesitábamos. Directamente desde los paisajes volcánicos y el humor gélido de Islandia, llega Comer, Rezar y Ladrar.

A diferencia del drama existencialista que uno podría esperar de un título que evoca al best-seller de Elizabeth Gilbert, esta producción apuesta por una comedia de enredos y con perritos incluidos.

La cinta se ha posicionado rápidamente en los primeros lugares de popularidad en México, demostrando que el humor nórdico tiene una conexión universal. Es una propuesta refrescante que rompe con los esquemas de la comedia tradicional.

Te contamos de qué trata Comer, Rezar y Ladrar, que ha logrado que el mundo entero fije sus ojos en la industria fílmica de Europa.

¿De qué trata la comedia de Netflix ‘Comer, Rezar y Ladrar'? Netflix

¿De qué trata Comer, Rezar y Ladrar?

Si esperabas una copia al carbón de la famosa historia de Julia Roberts, prepárate para algo completamente distinto. La trama de Comer, Rezar y Ladrar nos presenta 5 dueños de perros que buscan ayuda para tratar con sus amigos peludos.

Cada uno de los miembros tiene un problema con su perro, por lo que se deciden a ir a un retiro con un gurú canino en los Alpes austriacos. Pero conforme avanza la película, el espectador se da cuenta quienes necesitan adiestramiento no son los caninos, sino los dueños…

El humor surge de situaciones absurdas donde la lógica humana falla y el instinto animal prevalece, recordándonos que la vida es más simple de lo que nuestros dramas internos sugieren.

¿De qué trata la comedia de Netflix ‘Comer, Rezar y Ladrar'? Netflix

¿Quién es el elenco de Comer, Rezar y Ladrar?

El elenco está encabezado por Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Rúrik Gíslason, Anna Herrmann, Doğa Gürer y Kerim Waller; además de los perritos que vemos en la película. La comedia está dirigida por Marco Petry.

El guion corrió a cargo de Jane Ainscough, Marco Petry y Hortense Ullrich. La producción de Comer, Rezar y Ladrar es alemana; sin embargo, la grabación tuvo lugar en Austria, concretamente en el estado del Tirol. Según los informes, la fotografía principal de la comedia comenzó a finales de agosto de 2024 y duró menos de dos meses, finalizando en octubre del mismo año. Tras concluir la producción, Rúrik Gíslason, quien interpreta a Nodon, compartió su experiencia filmando en Austria.

¿De qué trata la comedia de Netflix ‘Comer, Rezar y Ladrar'? Netflix

¿Dónde puede verse Comer, Rezar y Ladrar?

Comer, Rezar y Ladrar está disponible en Netflix desde el 1° de abril de 2026. Al ser una producción original, puedes disfrutarla en formato 4K Ultra HD y HDR para aquellos que cuentan con el plan premium.

También está en su idioma original, con subtítulos y doblada al español para disfrutar con toda la familia. Toma en cuenta que Comer, Rezar y Ladrar tiene una duración de 1 hora con 31 minutos.

¿Por qué está teniendo tanto éxito?

Comer, Rezar y Ladrar está dominando el top 10 de películas de Netflix en México, hasta el día de hoy, en el lugar número 4. El público ha respondido a la comedia de forma positiva, para disfrutar después de un largo día de trabajo, en un maratón de fin de semana y con la familia.

En México, el género de comedia es uno de los más populares, por lo que no es casualidad que esta película se esté coronando en Netflix. Además, el amor por los perros ha alcanzado niveles máximos.

La película asegura una conexión emocional inmediata con los millones de "dog lovers" alrededor del mundo. No es una película sobre perros al estilo infantil; es una cinta sobre cómo los perros nos ayudan y reflejan nuestra humanidad.

Comer, Rezar y Ladrar es mucho más que una parodia; es una oda a la imperfección humana viéndola a través de los perros. Si estás buscando una opción para tu próxima noche de cine, no lo dudes.