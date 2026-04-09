Justin Bieber le entra al skincare con su esposa Hailey y aprovecha el Coachella para lanzamiento

Mientras esté en curso el Coachella 2026, se realizará el lanzamiento de la colaboración de Justin Bieber con la marca de belleza Rhode, de su esposa Hailey, con productos para el skincare.

Con ello, el cantante canadiense se estrenará en el universo del cuidado de la piel junto a Hailey Bieber, creadora de la exitosa marca Rhode. El éxito de esta unión parece asegurado, no solo por el alcance masivo de los famosos sino porque responde a una demanda en donde las celebridades ya no solo venden imagen, sino un estilo de vida compartido.

Justin Bieber le entra al skincare junto a Hailey

Justin Bieber en colaboración con Hailey. Especial

Los productors serán lanzados por la marca de Hailey, llamada Rhode, fundada en 2022 y la cual ha tenido gran éxito, pues en apenas unos años ha conseguido posicionarse como un referente global.

La colección de la colaboración con su esposo se llama Rhode X The Biebers y es la primera incrusión real del cantante con el negocio cosmético, todo, en una categoría en auge con: parches antiacné, tratamiento de ojos y un bálsamo labial con aroma a banana caramelizada.

Los tres productos funcionan así:

Spotwear: “Pegatinas hidrocoloides para granos”, con las que prometen minimizar la apariencia de las imperfecciones y que están diseñadas para usarse durante la primavera y el verano, pues incluye figuras de margaritas, hongos, burbujas, grageas de jalea y curvas.

Peptide Lip Treatment . Bálsamo labial con sabor banana caramelizada que mantiene su fórmula a base de péptidos, manteca de karité y vitamina E.

Peptide Eye Prep . Parches para el contorno de ojos que también se reinterpretan con el diseño visual de la colección en color amarillo, y con su fórmula habitual.

Justin Bieber en colaboración con Hailey. Especial

Sobre los parches para el acné, en el Instagram de la marca se lee:

Son resistentes al sudor y al agua para usarlos sin esfuerzo en cualquier lugar y tienen una sensación cómoda de segunda piel que se mantiene intacta. Aplícalos para crear una burbuja protectora que hace que las imperfecciones se vean más pequeñas, planas y menos rojas”.

Lanzamiento en el Coachella 2026

La fecha elegida para el lanzamiento no es casual. La colección estará disponible a partir del 13 de abril de 2026, coincidiendo con la presencia de Justin Bieber como cabeza de cartel en Coachella.

Dicho detalle convierte el producto en algo más que cosmética: en un accesorio de festival. De hecho, los parches han sido diseñados para ser resistentes al agua y al sudor, lo que los hace ideales para eventos de larga duración y altas temperaturas.

Justin Bieber en colaboración con Hailey. Especial

La inesperada unión, por las múltiples polémicas en las que se ha envuelto a la pareja, ha creado grandes expectativas en internet y promete mostrar una faceta mucho más introspectiva de Justin Bieber, quien se prepara para compartir escenario en el Coachella con figuras como Sabrina Carpenter y Karol G.

Las presentaciones de Bieber tendrán lugar el sábado 11 de abril y el sábado 18 de abril. Su actuación estelar será en el Coachella Stage en el Empire Polo Club de Indio, California

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