¡Robbie Williams, Caifanes y más! Pulso GNP 2026 anuncia su cartel y cuándo comprar boletos

Pulso GNP 2026 marca el regreso de uno de los festivales musicales más importantes en México, consolidándose como una cita imperdible para quienes disfrutan de los conciertos en vivo. Este evento vuelve con una propuesta que combina distintos estilos musicales y una producción pensada para ofrecer una experiencia completa a los asistentes.

A lo largo de los años, este festival ha logrado posicionarse como un referente dentro del circuito de eventos en el país, y en esta nueva edición busca mantener ese nivel. Y recientemente anunció a los artistas que formarán parte de su edición 2026.

Pulso GNP 2026 calienta motores Especial

Fecha y sede del Pulso GNP 2026

El Pulso GNP 2026 se realizará el próximo 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro. Este espacio se ha convertido en un punto clave para la realización de festivales de gran formato.

Además de los conciertos, los asistentes podrán encontrar diversas actividades y opciones gastronómicas, lo que amplía la experiencia más allá de la música.

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Artistas confirmados en el cartel de Pulso GNP 2026

Para esta edición, el cartel destaca por la presencia de figuras reconocidas a nivel internacional y nacional. Robbie Williams y Caifanes encabezan la lista, siendo dos de los nombres más esperados por el público.

El lineup también incluye a Bruses, Deorro, DLD, Electrify, Fobia, José Madero, Kevin Kaarl, Kevis & Maykky, La Texana, La Gusana Ciega, Los Claxons, Malcriada, NSQK, Orqueska y Travis, entre otros.

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Venta de boletos y precios para Pulso GNP 2026

La venta de entradas se realizará a través de la plataforma Eticket. La preventa Banamex está programada para el 14 de abril a las 11:00 de la mañana y será exclusiva para quienes cuenten con tarjeta de crédito o débito de este banco.

Por su parte, la venta general comenzará el 15 de abril a la misma hora, permitiendo la compra con cualquier método de pago.

En cuanto a los precios, en su primera fase los abonos tienen un costo de 2,240 pesos en la zona General y 4,485 pesos en VIP, sin incluir cargos por servicio.

PJG