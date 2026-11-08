Nick Jonas confiesa su frustración por vivir con diabetes; "me pregunto cómo sería la vida sin ti"

Nick Jonas abrió su corazón al hablar sobre uno de los aspectos más personales de su vida: vivir con diabetes tipo 1. El integrante de los Jonas Brothers compartió una carta en la que reconoció que, aunque ha aprendido a convivir con la enfermedad, hay momentos en los que siente frustración y se pregunta cómo sería su vida sin ella.

El músico, de 34 años, recibió el diagnóstico cuando tenía 13 años, por lo que lleva más de dos décadas adaptando sus actividades cotidianas al control de sus niveles de glucosa y la administración de insulina.

Sus reflexiones forman parte de la iniciativa A Letter to Diabetes (Una carta a la diabetes), impulsada por la compañía Dexcom, que invita a personas que viven con esta condición, familiares y profesionales de la salud a compartir sus experiencias durante el Mes Nacional de Concientización sobre la Diabetes y en vísperas del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre.

"Hola, viejo amigo", comenzó Nick Jonas en su carta, antes de recordar que han pasado 21 años desde que recibió el diagnóstico.

Nick Jonas habla de las dificultades de vivir con diabetes

En su escrito, el cantante explicó que controlar la diabetes implica tomar decisiones constantemente, incluso durante actividades tan comunes como revisar el teléfono o prepararse para comer.

"Es curioso lo a menudo que hablamos", escribió al describir cómo revisa sus niveles de glucosa y calcula la cantidad de insulina que necesita administrar antes de consumir alimentos.

Jonas explicó que esas acciones representan apenas una parte de las cientos de pequeñas decisiones que debe tomar cada semana para mantener bajo control su condición.

Para el músico, la diabetes implica una conversación permanente entre el cuerpo, la mente y los dispositivos que utiliza para monitorear su salud.

También recordó que, cuando recibió el diagnóstico durante la adolescencia, le resultó particularmente difícil aceptar la imprevisibilidad de la enfermedad.

"Había construido toda mi vida en torno a esta estructura irreal y a la creencia de que tenía el control. Tú la fuiste desmantelando poco a poco a lo largo de los años", reflexionó.

Aunque reconoció que vivir con diabetes le ha dejado aprendizajes importantes, también admitió que hay una parte de él que siente resentimiento por las limitaciones y los desafíos que implica.

"Hay días en que me pregunto cómo sería la vida sin ti", expresó.

Nick Jonas encontró una comunidad al hablar sobre su enfermedad

A pesar de las dificultades, el cantante aseguró que compartir públicamente su experiencia con la diabetes tipo 1 le permitió encontrar algo que durante su infancia y adolescencia le había costado trabajo: sentirse parte de una comunidad.

Jonas recordó que en sus años escolares y durante su juventud solía sentirse incomprendido. Sin embargo, cuando comenzó a hablar abiertamente sobre su diagnóstico y conoció a otras personas que atravesaban situaciones similares, encontró un espacio de identificación y acompañamiento.

El artista también explicó que nunca ha querido que su historia sea interpretada como la de una persona que se considera víctima de su enfermedad. Por el contrario, busca mostrar que es posible desarrollar una carrera profesional, cumplir objetivos y perseguir proyectos personales mientras se aprende a manejar una condición crónica.

En ese sentido, explicó que compartir su experiencia tiene un propósito especial: llegar a los adolescentes que reciben un diagnóstico de diabetes y sienten miedo por lo que ocurrirá con su vida.

"Comparto mi historia para el chico de 13 años al que acaban de diagnosticarle la enfermedad y que está postrado en una cama de hospital, muerto de miedo", escribió.

Su intención es que otras personas puedan reconocer que no están solas y que existen posibilidades de continuar con sus actividades y aspiraciones, incluso cuando deben incorporar nuevos cuidados a su rutina.

Al terminar su carta, el cantante agradeció las lecciones que ha aprendido durante estos 21 años y aseguró que seguirá hablando abiertamente sobre su experiencia para ayudar a quienes atraviesan una situación similar.

Nick Jonas con traje azul de rayas

¿Qué es la diabetes tipo 1 que tiene Nick Jonas?

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se desarrolla cuando el sistema inmunitario ataca por error las células del páncreas encargadas de producir insulina.

Esta hormona permite que la glucosa que circula en la sangre entre a las células para utilizarse como fuente de energía. Cuando el organismo produce poca insulina o deja de producirla, el azúcar se acumula en el torrente sanguíneo y puede provocar complicaciones de salud.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), las personas con diabetes tipo 1 necesitan administrarse insulina todos los días para controlar sus niveles de glucosa.

Aunque suele diagnosticarse durante la infancia, la adolescencia o la juventud, puede aparecer a cualquier edad. Además, se considera una enfermedad autoinmune y no es consecuencia de los hábitos alimenticios o del estilo de vida.

Actualmente, no existe una cura para la diabetes tipo 1, pero puede tratarse mediante la administración de insulina, el monitoreo de la glucosa y el seguimiento médico.

Nick Jonas ha hablado de su enfermedad durante su carrera musical

Esta no es la primera ocasión en que el integrante de los Jonas Brothers comparte cómo la diabetes ha influido en su vida personal y profesional.

En distintas entrevistas ha explicado que recibió el diagnóstico en 2005, después de presentar síntomas como pérdida considerable de peso, sed excesiva y necesidad frecuente de orinar.

Su hermano Joe Jonas fue una de las primeras personas en notar que algo no estaba bien y alertó a sus padres para que buscaran atención médica.

Más recientemente, el 20 de agosto de 2026, Nick volvió a referirse a su experiencia durante una presentación de los Jonas Brothers en el Madison Square Garden de Nueva York, como parte de la gira Burning Up Tour All Over Again.

Nick Jonas le entregó el premio a Demi Lovato. (AP)

Mientras interpretaba la canción "Gut Punch" al piano, el cantante llevaba un identificador médico alrededor del cuello y recordó cómo la música también le ha permitido expresar algunas de las emociones relacionadas con vivir con diabetes.

Con su nueva carta, Nick Jonas vuelve a poner sobre la mesa los desafíos cotidianos de una enfermedad que lo acompaña desde la adolescencia, pero también la importancia de hablar sobre ella para que otras personas puedan encontrar apoyo y sentirse comprendidas.

bgpa