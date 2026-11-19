Selena Gomez sorprendió a un grupo de seguidoras con una invitación para asistir al concierto de los Jonas Brothers en Los Ángeles, durante una cena organizada por su marca de maquillaje, Rare Beauty, en la que también estuvo presente Demi Lovato.

La reunión se celebró como parte de un Friendsgiving, una celebración previa al Día de Acción de Gracias que suele realizarse entre amigos. Durante la velada, las cantantes convivieron con sus invitadas y compartieron algunas palabras sobre su amistad, antes de que Gomez revelara una sorpresa relacionada con los Jonas Brothers.

Selena Gomez invita a sus fans a un concierto de los Jonas Brothers

En videos compartidos por las asistentes, Selena Gomez y Demi Lovato aparecen sentadas una junto a la otra durante la cena, realizada en un restaurante al aire libre de Los Ángeles. La intérprete de Sorry Not Sorry aprovechó el encuentro para felicitar a su amiga por el crecimiento de Rare Beauty y agradecer a las personas que participaron en la celebración.

"Quiero decir que estoy muy orgullosa de Selena y de todo lo que ha construido. Esto es increíble. Estoy agradecida con todos los que están aquí", expresó Lovato, quien también manifestó su entusiasmo por compartir aquella noche con los seguidores de ambas artistas.

Después de sus palabras, Gomez tomó la conversación para anunciar que había organizado una actividad adicional. La cantante explicó que la velada le había provocado nostalgia por los años en los que ella y Demi formaban parte de Disney Channel, por lo que decidió extender la celebración con una experiencia musical.

"Como esta noche nos sentimos un poco nostálgicas, pensé que sería genial que todas fuéramos al Hollywood Bowl a ver a los Jonas Brothers", comentó Selena, cuya propuesta fue recibida con entusiasmo por las asistentes.

La sorpresa no terminó con la invitación al espectáculo. Gomez también reveló que había preparado un encuentro con Kevin, Joe y Nick Jonas, quienes estaban por presentarse en el recinto como parte de su gira Burnin' Up Tour All Over Again.

"Olvidé mencionar que los chicos también están muy emocionados y todas van a poder conocerlos", agregó la cantante, confirmando que las invitadas tendrían la oportunidad de convivir con los integrantes de la agrupación.

¿Demi Lovato acompañó a Selena Gomez al concierto?

Aunque Demi Lovato participó en el Friendsgiving y estuvo presente cuando Selena anunció la sorpresa, la cantante decidió no acudir al concierto. Según explicó Gomez a las asistentes, su amiga prefería regresar a casa para descansar después del encuentro.

Selena sí asistió al Hollywood Bowl acompañada por algunas de las invitadas. Videos difundidos posteriormente en redes sociales mostraron a la intérprete de Lose You to Love Me entre el público durante la presentación de los Jonas Brothers, quienes ofrecieron dos conciertos en el recinto los días 18 y 19 de noviembre.

La gira de los hermanos Jonas recupera el concepto de su Burning Up Tour de 2008, una de las etapas que coincidió con su popularidad en Disney Channel. El espectáculo incluye canciones de sus primeros álbumes, además de temas publicados después de su regreso como agrupación en 2019.

Selena Gomez y Demi Lovato reviven su amistad de Disney Channel

El Friendsgiving ocurrió semanas después de que Selena Gomez y Demi Lovato anunciaran una colaboración para Rare Beauty, con la que celebraron casi 25 años de amistad. Ambas se conocieron cuando tenían siete años, durante su participación en el programa infantil Barney & Friends, antes de alcanzar la fama en Disney Channel.

En octubre, las cantantes presentaron Delena: Soft Pinch Blush Bundle, una edición especial de productos de maquillaje cuyo nombre hace referencia al apodo que sus seguidores utilizan para identificarlas como dúo. La campaña incluyó fotografías inspiradas en su película Programa de protección para princesas, estrenada en 2009.

Las artistas también recrearon los videos caseros que solían grabar juntas durante su adolescencia, recuperando incluso algunos de los saludos que utilizaban en aquella época. La colaboración marcó una nueva etapa en su relación, después de que ambas reconocieran públicamente que habían atravesado periodos de distanciamiento.

La invitación al concierto de los Jonas Brothers añadió otra referencia a sus años en Disney, cuando las carreras de las cantantes coincidieron con el éxito de la agrupación. Demi participó junto a Joe, Nick y Kevin Jonas en la película Camp Rock, mientras que Selena mantuvo una relación sentimental con Nick Jonas durante su adolescencia.