¡Locura por Haaland! El espectacular recibimiento de la Familia Real y el pueblo noruego tras el Mundial 2026

Noruega no levantó la Copa del Mundo, pero regresó a casa con algo igual de valioso: el cariño de todo un país. Tras firmar la mejor actuación mundialista de su historia, la selección nacional fue recibida como un grupo de héroes en Oslo, donde la Familia Real encabezó un emotivo homenaje que reunió a miles de aficionados.

Así fue el emotivo recibimiento de la selección de Noruega en el Palacio Real

El Palacio Real de Oslo abrió sus puertas para recibir a los futbolistas apenas unas horas después de su regreso desde Estados Unidos. El rey Harald V, acompañado por el príncipe heredero Haakon y sus hijos, los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, saludaron personalmente a cada integrante del equipo en una ceremonia.

El rey Harald, el príncipe Haakon e Ingrid Alexandra fueron anfitriones para el equipo en el Palacio. IG norwegianroyalfamily

Los jóvenes príncipes ya habían acompañado a la selección durante distintos momentos del Mundial 2026 y ahora fueron los encargados de estrechar la mano de los jugadores. Entre todos ellos destacó Haaland, quien volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los deportistas más populares del planeta, tanto dentro como fuera de la cancha.

La histórica actuación de Noruega en el Mundial 2026 consolidó a esta generación como una de las más importantes del deporte nacional. IG norwegianroyalfamily

Miles de aficionados se reúnen para recibir al equipo de Noruega

Aunque la selección quedó eliminada en los cuartos de final frente a Inglaterra, el resultado no disminuyó el entusiasmo de la afición. Más de 90 mil personas se congregaron en los alrededores del Palacio Real para agradecer a los llamados Vikingos Rojos una participación que ya es considerada histórica.

El príncipe Haakon sorprendió al unirse al tradicional "remo vikingo" junto a los jugadores y aficionados. IG norwegianroyalfamily

La emoción también se vivió entre los miembros de la Familia Real. Pues uno de los momentos más celebrados llegó cuando el príncipe Haakon dejó por un momento el protocolo para sumarse al popular "remo vikingo", la celebración que identifica a la selección nacional.

Incluso tomó un tambor para acompañar los cánticos de los aficionados, comportándose como un seguidor más mientras miles de personas coreaban el nombre del equipo.

Haaland es el favorito fuera de la cancha

Con apenas 25 años, el delantero no solo lideró a Noruega durante el torneo, sino que también conquistó las redes sociales gracias a su personalidad espontánea, su sentido del humor y la naturalidad con la que vive cada momento.

Esa misma actitud quedó reflejada durante la recepción en el palacio, donde se mostró relajado y cercano con los miembros de la realeza.

Erling Haaland volvió a robarse todas las miradas durante el recibimiento en el Palacio Real de Oslo. IG norwegianroyalfamily

Una de las fotos más comentadas, fue al momento de descender del avión. Lejos de optar por un recuerdo tradicional del torneo, el futbolista apareció con un llamativo souvenir adquirido durante la concentración en Dallas: una exclusiva botella de whisky montada sobre una base de madera decorada con un mapache.

El extravagante objeto, que el delantero mostró con humor en redes sociales acompañándolo del mensaje "Me siguió a casa", se viralizó rápidamente y provocó que las existencias similares en la tienda donde fue adquirido se agotaran en cuestión de horas.

Haaland llega a Noruega tras su Mundial, con un mapache como acompañante Redes Sociales

¿Por qué Mette-Marit no estuvo presente en la celebración?

La recepción también estuvo marcada por una ausencia importante. La princesa heredera Mette-Marit no pudo asistir debido a la recuperación que continúa tras el trasplante de pulmón al que fue sometida recientemente.

El gesto de su esposo, Haakon de Noruega, reflejó apoyo total. IG norwegianroyalfamily

Aunque días antes había reaparecido públicamente para mostrar su apoyo a la selección durante el Mundial, los médicos recomendaron que permaneciera alejada de los actos oficiales mientras continúa con su rehabilitación.

Horas después del homenaje, la Casa Real confirmó que ya había recibido el alta hospitalaria y continuará recuperándose en su residencia bajo supervisión médica.