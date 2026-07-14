¿Hay distanciamiento? Papá de Christian Nodal revela la verdad sobre su relación y sus finanzas

En los últimos meses surgieron versiones que apuntaban a un supuesto conflicto entre Christian Nodal y su padre, Jaime González. Los rumores comenzaron después de que trascendiera que el empresario mantiene el registro del nombre artístico del cantante, lo que dio pie a especulaciones sobre una posible disputa entre ambos.

Ante la atención que generó el tema, Jaime González decidió responder. En un encuentro con la prensa explicó cómo es actualmente su relación con su hijo, aclaró por qué el registro del nombre Christian Nodal sigue a su nombre y también habló sobre las críticas que ha recibido Ángela Aguilar desde que contrajo matrimonio con el intérprete.

Jaime González aseguró que mantiene una buena relación con Christian Nodal y negó los rumores de un conflicto familiar. IG jgmusical

¿Hay problemas entre Christian Nodal y su papá?

Jaime González aseguró que la relación con su hijo se mantiene en buenos términos y descartó que exista un conflicto familiar o económico.

El empresario comentó que ambos siguen en contacto y reveló que habían hablado apenas unos días antes de sus declaraciones, por lo que rechazó las versiones que apuntaban a un distanciamiento.

“Estamos bien, gracias a Dios. No hay problemas de nada. Temas de dinero no tenemos, comunicación sí. Hablé con él hace dos días”, declaró.

También explicó que el hecho de que ya no aparezca con tanta frecuencia al lado del cantante no significa que la relación haya cambiado.

Según dijo, hoy Christian Nodal vive una etapa distinta en su carrera y ya toma sus propias decisiones, mientras él se encuentra concentrado en otros proyectos.

“Tengo más proyectos y ya no estoy tan cerca como al principio. Él está más maduro y no ocupa que lo esté cuidando, toma sus decisiones”, comentó.

El padre de Christian Nodal explicó por qué el registro del nombre artístico sigue a su nombre. IG @chingonasde_jg

¿Quién tiene el nombre artístico de Christian Nodal?

Uno de los temas que más llamó la atención fue el relacionado con el registro del nombre Christian Nodal.

Jaime González confirmó que los derechos comerciales del nombre siguen estando a su nombre, pero explicó que esa situación no es nueva ni ha generado un problema entre ambos.

Recordó que desde el inicio participó como inversionista en la carrera del cantante y que ese registro formó parte de la estructura con la que comenzó el proyecto artístico.

“Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque soy inversionista y el creador de la carrera, y Christian siempre ha sabido eso. Estamos en pláticas para regresárselos”, explicó.

Con estas declaraciones, el empresario aseguró que el tema se está resolviendo entre padre e hijo y negó que exista una batalla legal por el uso del nombre del intérprete.

Reproducir ¡Papá de Nodal ROMPE EL SILENCIO sobre el CONFLICTO por el nombre de su HIJO! ¿Qué piensas de sus declaraciones? #saleelsoltv ☀️ like, comparte!

Jaime González también habló de Ángela Aguilar

Durante la entrevista, el padre de Christian Nodal también fue cuestionado sobre Ángela Aguilar, quien ha estado en el centro de la conversación desde que hizo pública su relación con el cantante.

Lejos de alimentar la polémica, Jaime González expresó su desacuerdo con los ataques que la artista ha recibido en redes sociales.

“Es terrible. A mí no me gusta todo el rollo negativo que están recibiendo, no se lo merecen, nadie se lo merece”, afirmó.

Aunque evitó profundizar en las críticas, dejó claro que no comparte el ambiente de hostilidad que, tanto Ángela como Christian, han enfrentado durante los últimos meses.