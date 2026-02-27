Así fue la salida del hospital del rey Harald tras su ingreso en España

Buenas noticias llegan desde España para la monarquía noruega. El rey Harald V, de 89 años, fue dado de alta este jueves tras permanecer dos días hospitalizado en Tenerife, donde se encontraba disfrutando de unas vacaciones privadas junto a la reina Sonja de Noruega.

¿Qué le pasó al rey Harald V?

El soberano había sido ingresado el martes por la tarde en el centro médico Hospiten Sur debido a una infección cutánea en una de sus piernas, acompañada de un cuadro de deshidratación. Aunque el primer comunicado oficial transmitió calma, señalando que su estado era estable, al día siguiente el Palacio informó que permanecería bajo observación médica por precaución, dada su edad y su historial clínico.

El monarca respondió favorablemente al tratamiento por una infección y deshidratación. IG detnorskekongehus

Finalmente, la evolución fue favorable. En un nuevo comunicado difundido a través del sitio oficial de la Casa Real, se confirmó la noticia que muchos esperaban:

Su Majestad el Rey ha respondido bien al tratamiento y se ha recuperado rápidamente. Recibirá el alta hospitalaria hoy”.

La Casa Real confirmó su rápida recuperación en un comunicado oficial. Reuters

El médico personal del monarca, Bjørn Bendz, viajó a Tenerife para colaborar con el equipo sanitario español y supervisar su recuperación.

Rey Harald V sale del hospital

Tras abandonar el hospital, el rey no regresó de inmediato a Noruega. En cambio, retomó su estancia en el exclusivo hotel Bahía del Duque, donde la pareja real se hospedaba antes del percance médico. Según fuentes oficiales, los monarcas continuarán con su viaje privado hasta principios de marzo, sin que por ahora se haya definido la fecha exacta de su regreso a Oslo.

Durante los días de hospitalización, la reina Sonja fue vista entrando y saliendo del centro médico en varias ocasiones, siempre discreta y sin hacer declaraciones a la prensa. La imagen de ambos retomando su descanso ha sido interpretada como una señal de tranquilidad tras horas de preocupación.

El ingreso generó preocupación por su edad e historial médico. Reuters

¿Cuál es el estado de salud del rey Harald V?

Harald V, decano de los soberanos europeos en activo, ascendió al trono en 1991 y en los últimos años ha enfrentado diversos problemas de salud que lo han obligado a reducir su agenda oficial. En 2024, durante un viaje a Malasia, también fue hospitalizado por una infección que derivó en la implantación de un marcapasos.

A pesar de estas dificultades, el rey ha reiterado en distintas ocasiones que su juramento es vitalicio y que su compromiso con Noruega permanece intacto. Su rápida recuperación en Tenerife ha sido recibida con alivio tanto en su país como en el extranjero.

Harald retomó sus vacaciones en Canarias junto a la reina Sonja. IG detnorskekongehus

La salida del hospital representa, sin duda, una preocupación menos para la Casa Real en un momento en el que cada movimiento es observado con lupa. Aunque las polémicas que rodean a otros miembros de la familia continúan generando debate, la mejoría del rey devuelve cierta estabilidad simbólica a la institución.

¿Qué ha pasado con la Casa Real de Noruega?

El ingreso hospitalario del rey se produjo en un momento especialmente complejo para la institución. En las últimas semanas, la Casa Real noruega ha enfrentado una serie de polémicas que han impactado en su imagen pública.

Por un lado, la princesa heredera Mette-Marit ha sido objeto de titulares internacionales debido a la controversia por sus encuentros pasados con Jeffrey Epstein, lo que la llevó a emitir disculpas públicas. Por otro, el juicio contra su hijo mayor, Marius Borg Høiby, acusado de múltiples delitos graves, mantiene a la opinión pública en vilo.

A esto se suma una reciente encuesta de la emisora NRK que reveló que el apoyo a la monarquía ha descendido al 60%, diez puntos menos que el mes anterior. Sin embargo, el rey Harald continúa siendo una figura ampliamente respetada: en ese mismo sondeo obtuvo una valoración de 9,2 sobre 10, consolidándose como el pilar más sólido de la institución.

Mientras la casa real de Noruega sigue atenta a la evolución de los acontecimientos políticos y judiciales que afectan a la familia. Por ahora, la imagen de Harald recuperado y sonriente ofrece un respiro en medio de la tormenta.