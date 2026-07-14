Mundial 2026: ¿qué artistas estarán en la ceremonia de clausura antes de ver a Shakira, Madonna y BTS?

El Mundial 2026 tendrá una despedida llena de música y celebridades antes de que ruede el balón en la gran final. La FIFA confirmó a varios artistas internacionales que serán parte de la ceremonia de clausura, un espectáculo que se realizará el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, sede del último partido del torneo.

El evento marcará el cierre de una edición histórica de la Copa del Mundo, en la que participaron 48 selecciones y que se disputó en Canadá, México y Estados Unidos, recorriendo un total de 16 ciudades sede.

El estadio de New York MEXSPORT

¿Qué artistas estarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

La ceremonia previa a la final contará con las actuaciones de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, quienes encabezarán el espectáculo musical con el que la FIFA despedirá el torneo.

Además de los números musicales, el actor Tom Cruise tendrá una aparición especial durante la ceremonia, formando parte de un evento que combinará entretenimiento, cultura y fútbol frente a miles de aficionados en el estadio y millones de espectadores alrededor del mundo.

Antes del inicio del encuentro también se presentará Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, quien interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos como parte del protocolo previo al partido.

La producción del espectáculo está a cargo de Balich Wonder Studio, empresa que trabajó junto con la FIFA para crear una ceremonia que refleje el ambiente que dejó la Copa del Mundo tras varias semanas de competencia. El organismo adelantó que en los próximos días dará a conocer más invitados especiales.

¿A qué hora inicia la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

Los aficionados que asistirán al estadio deberán llegar con tiempo, ya que la ceremonia comenzará a las 12:30 horas (hora del centro de México), es decir, 90 minutos antes del silbatazo inicial de la final.

Las puertas del inmueble abrirán desde las 11:00 horas, cuando arrancarán diversas actividades para el público, entre ellas experiencias especiales, premios y entretenimiento previo al partido.

El medio tiempo del Mundial 2026

Cabe mencionar que por primera vez en la historia del Mundial habrá un show de medio tiempo en la final.

Desde hace unas semanas se dio a conocer que artistas como Madonna, Shakira, BTS y Coldplay serán los encargados de poner el ritmo a este evento deportivo.