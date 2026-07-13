VIDEO: Último viaje del 'drakkar'; 100 mil almas despiden a Noruega con un épico 'viking row' real

La histórica participación de la Selección de Noruega en el Mundial 2026 llegó a su fin, consolidándose como el fenómeno viral definitivo de internet. Tras ser eliminados en cuartos de final por la Selección de Inglaterra, el plantel escandinavo regresó a casa este lunes 13 de julio para recibir un homenaje de leyendas en Oslo. Una marea de más de 100,000 aficionados abarrotó la plaza del Palacio Real y la avenida Karl Johans gate, transformando el adiós mundialista en una fiesta masiva. Sin embargo, el festejo quedó marcado por la ausencia de Erling Haaland en el último viking row oficial.

Recepción en el Palacio Real de Oslo y protocolo con el Rey Harald

El epicentro de la recepción oficial comenzó dentro de los muros del castillo, donde el Rey Harald recibió a los futbolistas en una audiencia privada para agradecerles el orgullo brindado a la nación.

Minutos después, los jugadores salieron a las escalinatas principales escoltados por la Guardia Real en posición de firmes. El ambiente de júbilo alcanzó su punto máximo cuando los miembros de la Corona se unieron al plantel frente a la multitud que coreaba los nombres de sus nuevos héroes deportivos.

El Príncipe Haakon lidera el video viral del 'Viking Row' en tambores

El broche de oro de la tarde regaló la postal que ya inunda las redes sociales en todo el mundo. El Príncipe Heredero Haakon rompió los protocolos tradicionales, tomó las baquetas y se encargó de encabezar el ritmo tocando un tambor gigante desde la escalinata del palacio.

Al compás de los golpes dictados por el futuro monarca, las 100,000 almas se agacharon al unísono en el suelo para ejecutar el último viking row (remo vikingo) de la Copa del Mundo, simulando avanzar en un barco drakkar gigante mientras el grito de guerra "¡Ro! ¡Ro! ¡Ro!" retumbaba en toda la capital.

¿Por qué Erling Haaland y Sander Berge no estuvieron en el festejo de Noruega?

A pesar de la impecable estampa festiva, la celebración tuvo un contratiempo logístico debido a las notables ausencias de Erling Haaland y Sander Berge.

A causa de un retraso de cuatro horas en el vuelo comercial que traía de regreso a la delegación desde Estados Unidos, ambos futbolistas se vieron obligados estar únicamente en la recepción que tuvieron los jugadores con el Rey Harald, pero tener que partir antes de hacer el último viking row de la Copa del Mundo.

Tras el emotivo acto con la realeza, el resto del equipo abordó un autobús descapotable para continuar el recorrido por las calles de Oslo, consolidando una comunión histórica entre el pueblo, su equipo y la corona.