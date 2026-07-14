Boletos gratis para el Fan Event de Spider-Man: Un Nuevo Día en CDMX, ¿cómo conseguirlos?

El Fan Event de Spider-Man: Un Nuevo Día en la Ciudad de México (CDMX) ya tiene fecha oficial, informó Sony Pictures y llamó a todos los fanáticos a prepararse para una noche inolvidable junto al talento de la película.

En este evento, se especula que Tom Holland y Zendaya tendrán un encuentro con los fans, como parte del Spidey World Tour, gira mundial de promoción de la nueva película de Marvel Studios.

Encuentro con fans de Spider-Man en CDMX

Fan Event de Spider-Man: Un Nuevo Día en CDMX. Splash News/The Grosby Group

Sony Pictures reveló que el Fan Event de Spider-Man se realizará el próximo lunes 20 de julio en Aztlán, Feria de Chapultepec.

La apertura de puertas se tiene prevista para las 17:00 horas y el inicio de la alfombra tres horas y media después, es decir, a las 20:30 horas.

Por ahora, se especula que Tom Holland y Zendaya estarán en el Fan Event, sin embargo, la organización no puso nombre alguno de los famosos que estarán y se limitó a decir que habrá presencia de ‘talento’ de la película, por ello, no se descarta la presencia de otros integrantes del elenco, lo cual sería una sorpresa para los fans.

La actividad tiene el claro objetivo de reunir a seguidores del personaje de Marvel y formará parte del lanzamiento de Spider-Man: Un Nuevo Día, película que llegará exclusivamente a cines a finales de julio en formatos especiales.

Boletos para el Fan Event de Spider-Man: Un Nuevo Día

El Fan Event de Spider-Man: Un Nuevo Día en Aztlán, Feria de Chapultepec, será privado y tendrá aforo limitado. Para ingresar será indispensable contar con un boleto oficial y presentar una identificación que coincida con los datos utilizados durante el registro.

Cabe destacar que los boletos no estarán disponibles mediante una venta convencional, sino que, a partir del 14 de julio, algunos canales oficiales distribuirán las entradas de forma gratuita.

Uno de ellos es Cinemex, quien anunció en sus redes sociales que rifará boletos durante toda la semana mediante dinámicas en sus plataformas digitales. En tanto, invitó a los seguidores a preparar su disfraz de Spider-Man para vivir la experiencia al máximo.

Cinépolis también confirmó que publicaría su propia dinámica para obtener entradas sin costo y recomendó seguir sus cuentas oficiales para no perder la convocatoria.

Además, Sony Pictures MX distribuirá boletos directamente a través de sus propias redes sociales, lo que la convierte en una opción oficial para conseguir boletos para el Fan Fest.

Cabe destacar que, al tratarse de un evento privado, cada acceso cuenta con un código de barras único e intransferible, por lo que será obligatorio presentarlo para poder ingresar.

Asimismo, la organización dejó claro que, por seguridad, no se permitirá el ingreso con:

Bebidas alcohólicas

Sustancias ilícitas

Armas

Objetos punzocortantes o contundentes

Pirotecnia

Envases de vidrio o cualquier otro artículo que represente riesgo.

¿Cuándo se estrena en México Spider-Man: Brand New Day?

Fan Event de Spider-Man: Un Nuevo Día en CDMX. Especial

Spider-Man: Brand New Day se estrena en cines en México el próximo 29 de julio, mientras que en Estados Unidos llegará a la cartelera el 31 de julio.

La nueva película transcurre cuatro años después de No Way Home. Peter Parker vive completamente solo en Nueva York, habiéndose borrado voluntariamente de los recuerdos de sus seres queridos. Ejerciendo como superhéroe a tiempo completo, sufre una intensa presión y una inesperada evolución física mientras enfrenta una nueva y poderosa amenaza.

En los cómics, Brand New Day marca un reinicio creativo importante donde, tras los eventos de Civil War y One More Day (donde Peter y Mary Jane sacrifican su matrimonio para salvar la vida de la Tía May), la realidad es alterada, Harry Osborn sigue vivo, Peter está soltero y nadie recuerda su identidad secreta.