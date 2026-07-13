VIDEO: Haaland llega a Noruega acompañado de un mapache

La Selección de Noruega realizó un excepcional Mundial, superando las expectativas de muchos y avanzando hasta las instancias decisivas con un futbol sólido, disciplinado y lleno de garra.

Erling Haaland, en su primera Copa del Mundo, no se quedó atrás. El delantero estrella aportó goles, liderazgo en el ataque y una presencia intimidante que marcó diferencia en varios partidos.

A pesar de la eliminación, su desempeño personal dejó claro que ya es uno de los referentes del futbol mundial.

Haaland respondió a los mexicanos con el grito viral: ¿Y si sí? Reuters

Haaland regresa a Noruega con una peculiar compañía

Tras la eliminación en el Mundial y unos días de merecidas vacaciones en Miami, Haaland regresó a su país natal para reencontrarse con su familia y recargar energías antes de la nueva temporada.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los aficionados en el aeropuerto fue su llegada. Al bajar del avión, el goleador apareció cargando un mapache disecado, un objeto que generó sorpresa y curiosidad entre quienes lo esperaban.

La imagen del noruego caminando con este peculiar peluche o souvenir desató todo tipo de comentarios y especulaciones en redes sociales.

Algunos cercanos al jugador comentaron que podría tratarse de un recuerdo divertido de sus vacaciones o un regalo especial, mientras que otros lo interpretaron como una muestra del lado más bromista del noruego.

Sea cual sea el origen del mapache disecado, el momento se volvió viral en cuestión de horas y añadió un toque ligero a su retorno a casa.

¿Dónde compró Haaland su mapache?

Lo que parecía un extraño peluche resultó ser mucho más curioso. El mapache disecado que Haaland cargaba al bajar del avión es en realidad una botella de whiskey premium que se vende en la tienda Wild Bill's Western Store, donde posó en unas fotos con un sombrero y botas.

De acuerdo con la página oficial, la botella tiene un costo de 750 dólares, unos 13 mil pesos mexicanos aproximadamente.