Will Ferrell desata polémica por dardo contra Gianni Infantino: "Me raparé y seré corrupto"

El actor estadunidense Will Farrell se colocó en el centro de la polémica por un a broma que ha realizado en una entrevista con Yahoo donde fue cuestionado sobre a qué personaje le gustaría interpretar en una película de futbol y su respuesta fue directamente una: el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Durante una entrevista con la gente de Yahoo en Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026, Farrell fue cuestionado directamente: ¿si se hiciera una película de futbol, a quién crees que interpretarías? La sugerencia primero fue al jugador noruego Erling Haaland, pero rápidamente el actor de películas como Policías de repuesto, La tierra perdida o Hermanastros respondió: “No”.

De inmediato, Farrell dijo a quién le gustaría personificar: “Me gustaría interpretar a Gianni Infantino”.

¿Por qué Farrell quisiera interpretar a Gianni Infantino?

Will Farrell ha estado siguiendo de cerca el Mundial 2026 y fue un ferviente admirador del equipo de los Estados Unidos, pero esa pasión se ha dado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el 2014 se dijo listo para jugar con el equipo de las barras y las estrellas para enfrentar a Alemania en la Copa del Mundo de Brasil.

El actor conoce el ámbito del futbol y cuando describió por qué le gustaría interpretar a Infantino pareció una dura crítica al presidente de la FIFA, pero con su peculiar estilo sarcástico: “Me raparé la cabeza y seré corrupto”.

El comentario no pasó desapercibido en las redes sociales quienes han tomado el comentario como una broma, otros como sarcasmo y algunos más señalando que el papel sería demasiado realista.

FIFA e Infantino se encuentran en unas semanas de crítica, especialmente por algunas decisiones arbitrales que parecieran favorecer a algunos equipos, además de otros temas como la forma en que se eligió la sede Arabia Saudita para el 2034 donde existió poco margen para que otras ciudades candidatas presentaran su postulación.