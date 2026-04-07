Edgar Villa, Aniv Rubio en La Oficina, despide a su mamá en anuncio de nueva temporada de La Oficina

Edgar Villa, actor que interpretó a ‘Aniv Rubio’ en La Oficina, aclaró el motivo por el cual no celebró el anuncio de la segunda temporada de la serie. Explicó que su ausencia de reacción se debió al fallecimiento de su madre.

El actor detalló que su madre padecía una enfermedad desde meses y que el pasado domingo por la noche perdió la vida. Señaló que ella falleció en paz y con la tranquilidad de haber visto a su hijo cumplir sus metas profesionales.

Villa compartió que su madre tuvo conocimiento de su desarrollo y logros en la actuación, lo cual consideró un aspecto importante dentro de su proceso personal y profesional.

Hoy les quiero hablar de lo agridulce de la vida, se anunció por fin que tenemos segunda temporada, lo que me hace muy feliz, y ayer mis colegas de la serie, mi familia Olimpo, nos hizo saber con videítos muy graciosos y videítos que me preguntaron por qué yo no hice, bueno, para quien se enteró y vio mis redes, el domingo falleció mi mamá, después de 78 años y después de dos meses de estar muy grave muy enferma, no lo logramos, nos ganó su enfermedad, dijo Edgar.

Edgar Villa informó además que no pudo estar presente físicamente para despedir a su madre, por lo que se mostró conmovido.

En un video, agradeció a su madre por todas sus enseñanzas y explicó que le mostró los mensajes y dibujos que los seguidores le hicieron llegar, relacionados con la reacción que estaba generando la serie, lo cual la hizo sentirse muy contenta.

Asimismo, agradeció a su esposa, quien cuidó de su madre, y a su padre por haber estado presente para él en todo momento. También expresó su reconocimiento a sus amigos y colegas, quienes asistieron al funeral de su madre, así como a los mensajes de apoyo recibidos por parte de sus fans.

Me vine en paz y sin culpas, porque así es mi trabajo. No puedo detener una producción de 300 personas porque hay un plan y no lo puedo detener”, añadió.

Finalmente, señaló que estuvo con su madre hasta el final para poder despedirla en el plano físico, y agradeció las muestras de cariño recibidas desde Colombia.

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