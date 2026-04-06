¡Es oficial! La Oficina tendrá segunda temporada

La oficina más caótica —y divertida— de México está lista para seguir dando de qué hablar. La adaptación nacional de La Oficina acaba de recibir luz verde para una segunda temporada, confirmando lo que muchos fans ya intuían tras su exitoso estreno.

La Oficina México confirma su temporada 2

Desde su llegada a Prime Video el pasado 13 de marzo de 2026, la serie se posicionó rápidamente como uno de los contenidos más vistos en México, generando conversación constante en redes sociales y consolidándose como una de las apuestas más fuertes en comedia dentro del streaming.

La serie se convirtió en el contenido más visto tras su estreno. IG marcosbucay

Parte del éxito de la serie no solo se ha medido en números de audiencia, sino en su impacto digital. Memes, clips virales y debates sobre los personajes han mantenido viva la conversación desde su estreno.

Incluso el anuncio de la segunda temporada se hizo de forma creativa: a través de un video con el elenco reunido en una videollamada que simulaba un “regaño” por filtrar información.

Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando revelaron que en realidad se trataba de la confirmación oficial de nuevos episodios. La reacción no se hizo esperar: gritos, risas y celebración tanto del elenco como de los fans, quienes llevaban semanas pidiendo una continuación.

La historia seguirá ambientada en la empresa Jabones Olimpo. IG marcosbucay

¿Por qué La Oficina México es buena?

La historia, ambientada en Aguascalientes, sigue el día a día de los empleados de la ficticia empresa Jabones Olimpo, liderados por el peculiar y políticamente incorrecto gerente Jerónimo Ponce III.

Fernando Bonilla continuará como el icónico Jerónimo Ponce III. Especial

Interpretado por Fernando Bonilla, este personaje se ha convertido en uno de los grandes aciertos de la serie, gracias a su humor incómodo, sus decisiones absurdas y su forma tan particular de ver el mundo laboral.

Detrás del proyecto están nombres clave de la industria como Gaz Alazraki y Marcos Bucay, quienes ya habían demostrado su capacidad para conectar con la audiencia en proyectos anteriores. Ahora, con esta adaptación, lograron darle un giro fresco y completamente mexicano a un formato internacional.

¿Qué esperar de la segunda temporada?

Aunque todavía no hay fecha oficial de estreno, ya se confirmó que los nuevos episodios están en desarrollo. El equipo creativo busca profundizar en los personajes y llevar las situaciones a un nivel aún más absurdo y divertido.

La adaptación mexicana ha destacado por su humor local. IG marcosbucay

Se espera también la incorporación de nuevos personajes, así como tramas que expandan el universo de Jabones Olimpo, sin perder el estilo de falso documental que caracteriza a la serie.

Además, la producción continuará realizándose en México, manteniendo ese sello local que ha sido fundamental en su éxito.

¿La Oficina México es una copia de The Office?

Aunque está basada en el formato original de The Office, creado por Ricky Gervais y Stephen Merchant, la versión mexicana ha logrado destacar por su enfoque local.

Aún no hay fecha de estreno confirmada para la nueva temporada. IG marcosbucay

El humor gira en torno al “godinismo”, las dinámicas laborales típicas en México y situaciones cotidianas que resultan cercanas para la audiencia. Este toque ha sido clave para conectar con el público, aunque también ha generado comparaciones inevitables con otras versiones internacionales.

Aun así, la serie ha sabido mantenerse como una opción entretenida y relevante. Con esta renovación, La Oficina se consolida como una de las comedias más importantes del momento en el país y su segunda temporada promete más risas… y probablemente más momentos que harán decir: “esto sí pasa en la vida real”.