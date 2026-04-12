Euphoria 3: ¿cuántos capítulos tendrá la nueva temporada?

Euphoria 3 llega después de una larga pausa que dejó a miles de seguidores esperando novedades sobre la historia. Este 12 de abril se estrena la tercera temporada, dando continuidad a una trama que ha destacado por abordar temas complejos con un estilo visual muy definido. En esta nueva entrega, la serie apuesta por un enfoque más maduro, con una narrativa que explora situaciones más intensas y profundas.

A diferencia de las temporadas anteriores, ahora la historia se desarrolla en un contexto más adulto. Los personajes ya no están en la preparatoria, sino enfrentando una etapa distinta de sus vidas.

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Un cambio de etapa para Rue en Euphoria 3

Con un salto en el tiempo de cinco años, la historia retoma la vida de Rue Bennett, interpretada por Zendaya, en una situación completamente distinta. Ahora se encuentra en México, donde enfrenta una complicada deuda con Laurie, una narcotraficante que representa un peligro constante en su vida.

Por otro lado, varios personajes toman caminos inesperados. Cassie y Nate sorprenden al aparecer como una pareja casada que vive en los suburbios, lo que marca un giro importante respecto a sus historias anteriores. Maddy, en cambio, busca abrirse camino en el mundo del entretenimiento al trabajar en una agencia de talentos en Hollywood, mostrando una faceta más ambiciosa.

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Jules también atraviesa un proceso personal relevante. Actualmente estudia arte, pero enfrenta dudas sobre su futuro profesional, lo que añade un conflicto emocional importante a su desarrollo dentro de la trama.

¿Cuántos episodios tiene Euphoria 3 y cuándo se estrenan?

La nueva temporada contará con un total de ocho episodios que se estrenarán de forma semanal. Estas son las fechas confirmadas:

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ÁNDALE – 12 de abril

AMERICA MY DREAM – 19 de abril

THE BALLAD OF PALADIN – 26 de abril

KITTY LIKES TO DANCE – 3 de mayo

THIS LITTLE PIGGY – 10 de mayo

STAND STILL AND SEE – 17 de mayo

RAIN OR SHINE – 24 de mayo

IN GOD WE TRUST – 31 de mayo

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Los nombres de los episodios adelantan que esta temporada tendrá una carga simbólica importante. Desde “ÁNDALE”, que sugiere el entorno en el que se encuentra Rue, hasta “IN GOD WE TRUST”, que apunta a dilemas morales, la narrativa promete mantener el estilo provocador que caracteriza a la serie.

Además del desarrollo de los personajes, la producción sigue apostando por una estética llamativa que acompaña los momentos más intensos de la historia. Esto refuerza la identidad de la serie y su forma de contar historias que conectan con el público.

PJG