Magick en 'Euphoria': Todo sobre el personaje de Rosalía y su vínculo con Rue

Rosalía interpretará a Magick en la tercera temporada de 'Euphoria', un personaje definido por una estética metálica y el uso de un collarín ortopédico, según confirmó la producción de HBO.

La cantante catalana compartirá escenas clave con Zendaya en una trama que explora secretos dentro de un club nocturno, donde Magick realiza acrobacias de pole dance.

Tras meses de hermetismo, se reveló que su participación no será un breve cameo, sino un papel con minutos significativos en pantalla que impactará directamente en la historia de Rue.

Cabe señalar que Rosalía debutó como actriz en el cine en la película Dolor y Gloria (2019), dirigida por Pedro Almodóvar. En este filme, interpretó un pequeño papel junto a Penélope Cruz, con quien compartió una escena cantando "A tu vera".

El estreno de los nuevos episodios está programado para el próximo 13 de abril de 2026.

La cantante confesó en vivo que sufría una intoxicación alimentaria. AFP

Así es Magick, el personaje de Rosalía en 'Euphoria'

La incorporación de Rosalía al elenco de 'Euphoria' se materializa a través de Magick, un personaje que combina una estética visual fuerte, pero con una vulnerabilidad física evidente.

En los adelantos oficiales, la artista aparece ejecutando complejas rutinas de pole dance bajo una iluminación de club, una disciplina que requirió un entrenamiento riguroso para cumplir con los estándares técnicos de la producción.

Sin embargo, el elemento que más ha generado teorías entre los seguidores es el collarín que Magick utiliza de forma permanente, un accesorio que la propia cantante describió como un reto interpretativo constante durante las jornadas de grabación en los estudios de Los Ángeles.

La artista confesó en una entrevista para la revista ELLE que el uso de este dispositivo ortopédico fue una de las condiciones visuales más difíciles de asimilar para su desempeño actoral.

Al principio, cuando estaba grabando con él, estaba un poco incómoda; así que tuve que aprender a quererlo y a convivir con él”, explicó la intérprete al detallar su proceso de inmersión en el papel.

Compartiendo escena con Zendaya, así es Magick, el personaje de Rosalía en 'Euphoria' y su relación con Rue en el vestíbulo del club. (Foto: Grosby Group)

El impacto de Magick en la vida de Rue durante la temporada 3 de 'Euphoria'

Uno de los puntos centrales de la tercera temporada será la interacción directa entre Magick y Rue Bennett, el personaje interpretado por la ganadora del Emmy, Zendaya.

Rosalía adelantó que compartió escenas fundamentales con la protagonista, destacando especialmente una secuencia rodada en un vestíbulo que puso a prueba sus capacidades como actriz dramática.

La relación entre ambas promete explorar dinámicas de apoyo o conflicto en medio de los secretos que guarda el club donde Magick trabaja, integrándose en la narrativa de adicciones y redención que ha definido la trayectoria de Rue desde el inicio del programa en 2019.

Estaba haciendo una escena con ella, todo el mundo en el set la llama Z, y poder compartir ese momento, recuerdo que estaba extremadamente nerviosa", relató la cantante al recordar sus primeros días de filmación.

La dinámica de trabajo se vio facilitada por la actitud de Zendaya, quien intentó romper las barreras idiomáticas utilizando palabras en español para ayudar a Rosalía a sentirse más segura frente a las cámaras de alta definición que capturaban cada uno de sus diálogos en inglés.

Preparación física y pole dance: así es Magick, el personaje de Rosalía en 'Euphoria' y su relación con Rue para la nueva temporada. (Foto: redes)

Cómo se grabaron las escenas entre Magick y Rue en el set de HBO

Para Rosalía, actuar en una producción de la magnitud de 'Euphoria' ha representado una transición profesional significativa, alejándose de las breves apariciones cinematográficas que tuvo en el pasado junto a figuras como Pedro Almodóvar.

La cantante subrayó que este proyecto la sacó completamente de su zona de confort, enfrentándola a miedos técnicos relacionados con el posicionamiento de las cámaras y el ritmo acelerado de la televisión premium.

El proceso de aprendizaje incluyó no solo la memorización de guiones complejos, sino también la gestión del lenguaje corporal necesario para que el collarín de Magick se sintiera como una parte orgánica de su propia identidad.

La dirección de Sam Levinson ha buscado que el personaje de la catalana aporte una frescura estética que dialogue con la cultura pop actual, manteniendo la crudeza visual que caracteriza a la franquicia.

Rosalía destacó la amabilidad y el apoyo del equipo técnico, quienes la guiaron en el uso de los arneses y la iluminación necesaria para resaltar su estilo en las escenas de baile.