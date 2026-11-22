La situación legal de Russell Brand continúa generando reacciones y ahora también llegó al terreno comercial. Su empresa de bienestar, Reborn Wellness, comenzó a ofrecer artículos con la frase “Free Russell” (Liberen a Russell), aparentemente como parte de una iniciativa para recaudar fondos en medio de la controversia que rodea al comediante.

En el catálogo de la compañía aparecen camisetas y una gorra con mensajes que hacen referencia a su liberación. Los productos están agrupados en un apartado identificado como ropa para recaudar fondos.

La iniciativa surge después de que las autoridades del Reino Unido iniciaran una investigación por un mensaje atribuido a Brand, en el que aseguraba ser inocente de los delitos por los que fue encarcelado.

Foto: tryreborn.com

¿Qué productos vende la empresa de Russell Brand?

En el portal de Reborn Wellness se pueden encontrar prendas con las leyendas “Free Russell Brand” y “Free Russell”, mediante las cuales se expresa respaldo al comediante.

La descripción que acompaña a esta mercancía incluye una frase relacionada con la libertad de expresión y las denuncias de irregularidades: “Silenciados por denunciar la injusticia y la corrupción”.

Aunque la empresa presenta estos artículos dentro de una sección destinada a recaudar fondos, no se han dado a conocer detalles sobre la cantidad de dinero que pretende obtener ni el destino específico de los recursos.

La aparición de estos productos ocurre en un momento complicado para Brand, quien enfrenta las consecuencias de una sentencia judicial y una investigación adicional relacionada con sus declaraciones desde prisión.

Foto: tryreborn.com

¿Por qué investigan a Russell Brand por un mensaje?

La controversia comenzó cuando Laura Brand, esposa del comediante, compartió durante una emisión de su programa de YouTube un mensaje que, según explicó, había recibido de su marido mientras permanecía encarcelado.

En el texto, Russell manifestó su desacuerdo con la condena y sostuvo que no había cometido los delitos por los que fue sentenciado.

Como saben, soy inocente de los delitos por los que he sido encarcelado, así que algo extraño está sucediendo”, fue el mensaje que Laura leyó públicamente.

La difusión de estas palabras provocó que las autoridades británicas iniciaran una investigación para determinar si se incumplieron las disposiciones que regulan las comunicaciones de las personas privadas de la libertad.

Foto: Facebook Ken Vikto

De acuerdo con las declaraciones de un portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham, los internos tienen prohibido realizar manifestaciones que puedan causar angustia a las víctimas. También existen restricciones para comunicarse con los medios de comunicación, salvo en circunstancias excepcionales.

El representante señaló que estas disposiciones tampoco pueden evitarse mediante terceros que publiquen declaraciones en nombre de los reclusos.

¿Qué respondió Laura Brand tras la polémica?

Después de que el mensaje de su esposo generara atención pública y derivara en una investigación, Laura Brand volvió a referirse al tema en su espacio de YouTube, Sunday Service.

Durante la emisión, reconoció que el episodio anterior había provocado numerosas reacciones y aseguró que ahora comprende mejor las disposiciones que debe respetar respecto a las comunicaciones con su esposo.

El episodio de la semana pasada atrajo mucha atención. Ahora que entiendo las reglas de la prisión HMP Littlehey, las respetaré sin duda”, expresó.

Con estas palabras, Laura hizo referencia a las normas del centro penitenciario donde permanece Russell Brand y manifestó su intención de cumplirlas.

Russell Brand Foto: AFP

¿De qué delitos fue declarado culpable Russell Brand?

El comediante británico fue condenado a 10 años y seis meses de prisión, luego de que un tribunal lo declarara culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual.

Además de la sentencia, Brand enfrenta nuevas acusaciones relacionadas con presuntos delitos de naturaleza sexual, lo que mantiene su situación legal bajo atención pública.

En medio de este escenario, la venta de artículos con mensajes como “Liberen a Russell” coloca nuevamente a su empresa Reborn Wellness en el centro de la conversación, mientras continúa la investigación relacionada con las declaraciones que presuntamente envió desde la cárcel