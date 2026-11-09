Russell Brand, ex de Katy Perry, es condenado a 10 años de prisión por violación y agresión sexual

Russell Brand, quien durante años fue uno de los comediantes más conocidos del Reino Unido, volvió a estar en el centro de la atención después de enfrentar un juicio por varias acusaciones de delitos sexuales. Tras ser declarado culpable, este lunes el actor, que también tuvo una carrera en Hollywood, recibió su sentencia.

Aunque durante mucho tiempo el británico fue reconocido por su trabajo en la televisión y por participar en películas de comedia, su nombre comenzó a aparecer en los titulares por motivos distintos a su carrera artística: fue señalado por distintas mujeres de violación y abuso sexual.

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Desde que se hicieron públicas las acusaciones, el exesposo de Katy Perry sostuvo que las relaciones sexuales que había mantenido fueron consensuadas. Sin embargo, las declaraciones de las denunciantes y las pruebas presentadas durante el juicio fueron analizadas por un jurado en Londres.

¿Cuántos años de prisión recibió Russell Brand?

Este lunes 9 de noviembre, Russell Brand fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por haber violado a una mujer y agredido sexualmente a otras tres entre 2004 y 2009.

La sentencia fue anunciada en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, por el juez Joel Bennathan, luego de que el pasado jueves 5 de noviembre un jurado encontrara culpable al comediante de un cargo de violación y tres de agresión sexual.

Durante la audiencia, el magistrado explicó que Brand deberá cumplir dos tercios de su condena en prisión antes de poder salir bajo libertad condicional. Esto significa que permanecería aproximadamente siete años encarcelado antes de ser elegible para obtener ese beneficio.

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Al hablar sobre los delitos cometidos, Bennathan describió al actor como un depredador sexual y señaló que había aprovechado su posición como figura pública para actuar sin considerar las consecuencias de sus acciones.

De acuerdo con el juez, Brand creía que "la fama significaba que podías actuar como quisieras, cuando quisieras, sin las restricciones de las normas por las que se rigen las personas decentes".

Tras escuchar su sentencia, el comediante fue escoltado por los oficiales hacia las celdas. Antes de abandonar la sala, le susurró "Te amo" a su esposa, Laura Gallacher, quien estuvo presente durante el proceso judicial.

¿De qué delitos fue declarado culpable Russell Brand?

Las acusaciones que llevaron al británico ante la justicia estaban relacionadas con distintos encuentros que tuvo con mujeres entre 1999 y 2009, cuando gozaba de gran popularidad en el mundo del entretenimiento.

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Durante el juicio se analizaron varias denuncias por violación, agresión sexual e intento de agresión sexual. Los testimonios de las mujeres fueron parte importante del proceso que terminó con el veredicto anunciado la semana pasada.

Finalmente, el jurado determinó que Brand era culpable de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres. No obstante, fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión sexual.

Una de las víctimas, quien denunció haber sido violada analmente en 2009, compartió mediante una declaración leída por los fiscales las consecuencias que el ataque ha tenido en su vida.

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La mujer explicó que el trauma provocado por lo ocurrido era "algo que llevo conmigo todos los días y a menudo siento que nunca termina".

Por su parte, Ian Winter, abogado del actor, habló sobre los cambios que su cliente ha experimentado en los últimos años, especialmente después de enfrentar problemas de adicción al alcohol y las drogas.

El defensor también hizo referencia a la nueva fe cristiana de Russell Brand y aseguró que actualmente es "una persona fundamentalmente diferente hoy y lo ha sido durante mucho tiempo".

Russell Brand enfrenta nuevas investigaciones por presuntas violaciones

Aunque el juicio ya terminó y el comediante recibió una sentencia, sus problemas legales podrían continuar debido a otras denuncias que están siendo investigadas por las autoridades británicas.

Russell Brand

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que existen otras dos investigaciones por presuntas violaciones relacionadas con Brand. Una de ellas involucra a una persona que tenía 16 años cuando supuestamente ocurrieron los hechos.

Además, el jefe de la fuerza policial señaló que "no le sorprendería que muchas más personas se presentaran", ante la posibilidad de que otras presuntas víctimas decidan denunciar al actor.

Estas nuevas investigaciones son independientes de los delitos por los que ya fue condenado, por lo que todavía no existe una resolución judicial sobre esas acusaciones.

¿Quién es Russell Brand y cómo comenzó su polémica?

Antes de enfrentar las denuncias, Russell Brand había construido una carrera como comediante, presentador de televisión y actor. Su estilo irreverente lo convirtió en una figura conocida en Reino Unido y posteriormente consiguió oportunidades en Hollywood.

Russell Brand

Entre sus películas más populares se encuentran Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek y Arthur, producciones con las que alcanzó reconocimiento internacional.

En su vida personal, también llamó la atención por su relación con la cantante Katy Perry, con quien estuvo casado. Con el paso de los años, Russell Brand se alejó de los proyectos comerciales que lo habían hecho famoso y comenzó a compartir contenido sobre distintos temas en sus plataformas digitales.

Las acusaciones que cambiaron el rumbo de su carrera se hicieron públicas en 2023, después de una investigación del Sunday Times y el programa Dispatches, de Channel 4.

A partir de esas revelaciones, el caso comenzó a avanzar hasta llegar a los tribunales británicos. Aunque Brand negó haber cometido delitos sexuales, el jurado lo declaró culpable.