El universo de American Horror Story 13 ya tiene su primer gran momento confirmado: el regreso de Madison Montgomery. La noticia llegó con un video publicado por Ryan Murphy Productions, donde Emma Roberts retoma una de las frases más recordadas de la serie para anunciar su vuelta.

Sentada frente a un piano, la actriz pronuncia:

“¡Sorpresa, bitch! Apuesto a que pensabas que ya no me volverías a ver”

Y es que esta línea rápidamente conecta con los fans de American Horror Story. Es la confirmación de que uno de los personajes más populares de la franquicia está de regreso.

Madison Montgomery vuelve al centro de American Horror Story

El regreso de Madison Montgomery no es menor dentro del universo de la serie. El personaje apareció por primera vez en Coven (temporada 3, 2013), donde se presentó como una joven actriz de Hollywood con una personalidad dominante y habilidades telequinéticas.

Desde ese momento, se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la franquicia creada por Ryan Murphy. Su mezcla de sarcasmo, poder y conflictos internos la colocó como un elemento clave dentro del aquelarre.

Su última aparición había sido en Apocalypse (temporada 8, 2018). Desde entonces, el personaje quedó fuera de la narrativa principal, lo que hace que su regreso en American Horror Story 13 se sienta como una pieza pendiente dentro de la historia.

Emma Roberts vuelve como Madison en American Horror Story: ¿Ya hay fecha de estreno? IG ahsfx

El universo Coven vuelve a tomar forma

Todo apunta a que la nueva temporada retomará directamente la línea narrativa de Coven. Más allá del regreso de Madison Montgomery, la producción busca reunir a varias de las figuras más representativas de esa etapa.

Entre los nombres que ya se manejan destacan Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters y Angela Bassett, además de la propia Emma Roberts. Este posible reencuentro refuerza la idea de que la temporada 13 no será una historia aislada, sino una continuación dentro de un universo ya establecido.

El regreso de este elenco no solo responde a la nostalgia. También busca recuperar una de las etapas más sólidas de la serie, que logró consolidar una base de seguidores fieles y una identidad clara dentro del formato antológico.

Emma Roberts vuelve como Madison en American Horror Story: ¿Ya hay fecha de estreno? IG ahsfx

Cuándo se estrena American Horror Story 13

La nueva temporada de American Horror Story 13 tiene previsto su estreno en septiembre de 2026, aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada. Siguiendo la tradición de la serie, todo indica que el lanzamiento se alineará con la temporada de Halloween.

La producción ya está en marcha y se desarrolla entre Nueva York y Jersey City, dos locaciones que podrían influir directamente en el tono visual y narrativo de esta entrega.

Por ahora, el adelanto protagonizado por Madison Montgomery funciona como la primera señal clara del rumbo que tomará la serie. Su regreso no solo recupera a un personaje clave, también marca el tono de una temporada que apuesta por reconectar con una de sus etapas más recordadas dentro de American Horror Story.