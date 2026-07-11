American Horror Story estrenará temporada 13 y pierde a una superestrella

La aclamada antología de terror American Horror Story regresa a la pantalla chica el próximo 24 de septiembre. La producción retoma su transmisión regular exactamente tres años después del lanzamiento del primer episodio de su duodécima entrega, titulada Delicate. Los creadores Ryan Murphy y Brad Falchuk asumen el control total de su exitosa franquicia tras una pausa inusual en su calendario de estrenos.

Desde su debut original en el año 2011, la popular ficción televisiva mantuvo una rigurosa cadencia de lanzamientos anuales. Esta racha de continuidad solo experimentó una interrupción durante la contingencia sanitaria mundial. La prolongada espera por los nuevos episodios generó altas expectativas entre los seguidores más fieles de la marca. Los ejecutivos de la cadena apostaron por reunir a los rostros más emblemáticos de la saga para asegurar el impacto del proyecto.

American Horror Story estrenará nueva temporada. Foto de: FX / Hulu

Los guionistas confirmaron la participación de leyendas del programa como Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters y Angela Bassett. A este imponente ensamble actoral recurrente se suman figuras de gran peso como Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman. El espectacular reparto prometía integrar a una figura de talla internacional para refrescar la dinámica del oscuro relato.

Los productores prepararon el terreno para el inminente debut televisivo de una luminaria de la industria musical contemporánea. La ambiciosa contratación acaparó los titulares de la prensa especializada durante el mes de octubre del año pasado. La artista figuraba como el principal atractivo para aportar un magnetismo único a la trama. Hoy, el panorama cambió radicalmente y el equipo creativo enfrenta la pérdida absoluta de esta figura estelar.

La superestrella pop que abandonó el terror

La cantante y actriz Ariana Grande canceló definitivamente su participación en la decimotercera temporada de American Horror Story. La exitosa intérprete estadounidense oficializó su salida del lúgubre universo televisivo a escasos meses del esperado estreno mundial. La sorpresiva noticia sacudió a las comunidades de fanáticos en internet, quienes anticipaban ver a la artista bajo la dirección del excéntrico realizador.

La talentosa vocalista firmó originalmente su contrato para integrarse al elenco tras conquistar la taquilla internacional con la adaptación cinematográfica de Wicked. Su triunfal paso por la pantalla grande consolidó su estatus actoral y elevó su perfil dentro de la competida industria hollywoodense. El equipo de producción diseñó un misterioso personaje especialmente para ella, manteniendo bajo llave todos los detalles de su arco narrativo.

Ariana Grande en los Globos de Oro. REUTERS

Los informantes cercanos al estudio indicaron que el papel de la estrella pop abarcaba una participación menor dentro de la historia principal. La estricta confidencialidad alrededor del guion impidió conocer la magnitud real de su influencia en los episodios de estreno. Los escritores ahora ajustan los libretos de urgencia para cubrir la ausencia de la famosa intérprete sin retrasar el arranque de la emisión pactada.

Los compromisos que impidieron el debut de Ariana Grande

Los apretados conflictos de agenda motivaron la repentina ruptura profesional entre la cotizada cantante y la cadena de televisión. Ariana Grande priorizó los exigentes compromisos de su próxima gira mundial de conciertos, bautizada oficialmente como Eternal Sunshine. La monumental logística del tour internacional consumió el tiempo de la artista y la obligó a desvincularse por completo de la filmación.

Imagen promocional de American Horror Story 13. Foto: FX / Hulu

La exhaustiva preparación de un espectáculo musical de esta magnitud requiere meses de intensos ensayos vocales y coreográficos. Las múltiples fechas de la gira colisionaron directamente con el calendario de rodaje establecido por los realizadores de la serie antológica. La multipremiada intérprete optó por proteger su carrera musical y evitar una saturación extrema en sus obligaciones laborales de este año.

El hermetismo impera sobre el núcleo de la nueva temporada del show de horror. Los creativos resguardan celosamente la premisa argumental y la perturbadora ambientación de los capítulos que dominarán las pantallas a finales de septiembre. La maquinaria promocional enfoca sus reflectores en el talento clásico, dispuesta a demostrar que la serie mantiene su vigencia intacta frente a la pérdida de una figura mundial.