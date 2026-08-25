Emma Coronel revela cómo conoció a ‘El Chapo’, detalles de su boda y su paso por prisión en stream

La relación entre Emma Coronel y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán comenzó con un encuentro casual durante una fiesta y terminó en matrimonio y en el nacimiento de sus dos hijas, Emali Guadalupe y María Joaquina.

Años después de aquel primer encuentro, Coronel volvió a hablar sobre su historia junto al exlíder del Cártel de Sinaloa durante una transmisión en vivo con Willito y Lonche, donde recordó cómo surgió el acercamiento entre ambos, cómo fue su boda y algunas de las experiencias que enfrentó tras la captura de Guzmán.

Foto: Captura de video

¿Cómo se conocieron Emma Coronel y ‘El Chapo’?

Emma Coronel contó que conoció a Joaquín Guzmán cuando tenía 17 años. Durante aquella fiesta, la modelo se encontraba bailando con un amigo y se estaba divirtiendo cuando coincidió con la mirada de quien posteriormente se convertiría en su esposo.

Coronel explicó que Guzmán interpretó aquella sonrisa de una manera distinta a como realmente ocurrió.

Estaba bailando con otra chica y yo con otro chico. Se paró la canción y yo me andaba riendo porque estaba bailando con un amigo que es gay y ya sabes la cura que trae uno con ellos”, compartió.

Según relató, ‘El Chapo’ creyó que la sonrisa estaba dirigida hacia él y que ella intentaba coquetearle.

IG: @emma.coronel.official

Él piensa que yo le sonreí a él, piensa que le coqueteé, pero no”, comentó.

A pesar de saber que aquella no había sido la intención, Emma reconoció que decidió no aclararle la situación.

Después de aquel primer momento, Emma recordó que se sentó y poco después Guzmán se acercó para invitarla a bailar.

Me fui a sentar y al ratito vino para invitarme a bailar”, dijo.

La modelo destacó que su acercamiento fue respetuoso, pues primero le preguntó si podía acompañarla a la pista.

Me dijo: ‘¿Puedo bailar contigo?’. O sea, que si le hacía el favor de bailar con él. ¡Wow! Bien nice”, compartió Emma en la transmisión.

Ella explicó que después bailaron y que, durante ese primer acercamiento, él se comportó de manera muy respetuosa.

Además, añadió que no recuerda la cantidad exacta de arreglos florales que él le ha enviado, ya que han sido muchos. También destacó que lo considera una persona muy caballerosa y detallista.

No puedo decirte cuántos arreglos me ha enviado, es exagerado, exagerado. Por cualquier cosa (me los regalaba)”, compartió.

Asimismo, señaló que él no tenía ningún tipo de vicio y que el tuvo la oportunidad de conocer distintas partes del mundo.

También recordó que durante ese primer encuentro surgió una conversación relacionada con la cocina. En particular, Guzmán le preguntó si sabía preparar enchiladas.

La primera vez que nos conocimos me estaba preguntando qué sabía cocinar, que si sabía hacer enchiladas”, dijo.

Coronel reconoció que en ese momento no sabía preparar el platillo, pero decidió responder afirmativamente.

Yo le dije que sí, porque yo no le iba a decir que no”.

¿Cómo fue la boda de Emma Coronel y ‘El Chapo’?

De acuerdo con el relato de Coronel, la pareja se casó aproximadamente un año después de conocerse. La ceremonia se realizó en La Angostura y, según su versión, fue una celebración privada y de carácter familiar, cuando ella cumplió 18 y el tenía 50.

Nos casamos en mi casa en privado, (la fiesta) bien chiquita, se trató de un asunto familiar, luego veo historias que mencionan al respecto y digo ‘no, pues no’, fue diferente”, comentó.

La modelo también negó algunas versiones que durante años han circulado sobre la celebración, particularmente aquellas que aseguran que hubo grandes agrupaciones musicales.

No le hagan caso a lo que dicen, lo que pasa es que cuando ya eres figura pública cualquier persona cree que puede hablar sobre ti”, comentó.

Después de su matrimonio, la pareja tuvo a sus dos hijas, Emali Guadalupe y María Joaquina. Para Coronel, ellas representan uno de los principales recuerdos de aquella relación.

Foto: Captura de video

¿Qué contó Emma Coronel sobre su tiempo en prisión?

Durante la transmisión, Coronel también habló sobre las consecuencias que tuvo su relación con Joaquín Guzmán y sobre el periodo que permaneció encarcelada en Estados Unidos.

La modelo explicó que durante su estancia en prisión, procuró prepararse mentalmente para cumplir su condena y mantenerse ocupada mediante distintas actividades, además de recibir tratamiento psiquiátrico.

También recordó las condiciones de aislamiento que enfrentó y señaló que tenía poca convivencia con otras personas.

Foto: IG Especial

Al hablar sobre las consecuencias de haber estado relacionada sentimentalmente con Guzmán, Emma resumió su experiencia con una declaración contundente:

Él me arrastró a ese mundo”, dijo durante un stream.

Emma mostró sus tatuajes y explicó que tiene una letra “R” de reina, una corona y una pieza de pizza, ya que es su comida favorita.

Por su parte, algunos seguidores de los influencers señalaron que durante la transmisión se les notaba cierto nerviosismo.