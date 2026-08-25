El insólito motivo por el que Disney echó a Tim Burton antes de convertirse en una leyenda

Mucho antes de convertirse en uno de los directores más reconocibles de Hollywood, Tim Burton tuvo una relación complicada con Disney. El estudio que ayudó a impulsar sus primeros pasos profesionales también terminó despidiéndolo por considerar que una de sus propuestas era demasiado oscura.

Así fue la relación de Tim Burton con Disney

La historia parece sacada de una de sus propias películas, pero ocurrió a comienzos de los años 80. Y, curiosamente, décadas después Disney terminaría confiando nuevamente en Burton para llevar aquella misma idea que provocó su salida a la pantalla grande.

Antes de convertirse en una leyenda de Hollywood, Tim Burton fue despedido por Disney debido a las características sombrías de su trabajo. Grosby

Nacido en Burbank, California, en 1958, Burton mostró desde pequeño una fascinación por el dibujo, la animación y las historias fantásticas.

Su estilo, marcado por personajes extraños y ambientes sombríos, comenzó a tomar forma mientras estudiaba en el Instituto de Artes de California, conocido como CalArts.

Su talento llamó la atención de Walt Disney Productions, que lo incorporó como aprendiz de animación. Durante aquella etapa participó en distintos proyectos y trabajó como animador, diseñador conceptual y artista de storyboards.

El particular estilo gótico de Burton comenzó a desarrollarse durante su paso por CalArts y sus primeros años como animador de Disney. IMDb

¿Cuál es la película que provocó el despido de Tim Burton?

Una vez dentro, Burton comenzó a desarrollar sus propias ideas. En 1982 realizó Vincent, un cortometraje en stop motion inspirado en el actor Vincent Price, uno de sus grandes referentes.

Lo que Disney consideró un desperdicio de recursos terminó siendo una de las primeras muestras del singular universo creativo de Tim Burton. IMDb

Después experimentó con Hansel y Gretel y con una historia que se convertiría en el detonante de su salida de Disney: Frankenweenie.

¿Por qué sacaron a Tim Burton de Disney?

El problema no era la falta de talento de Burton, sino precisamente que su imaginación parecía no encajar con la imagen familiar que Disney quería proyectar.

En 1984, el cineasta realizó un cortometraje de acción real de Frankenweenie, una peculiar reinterpretación de Frankenstein. La historia seguía a Victor, un niño que intentaba devolverle la vida a su perro Sparky después de que este muriera atropellado.

El cortometraje Frankenweenie provocó la salida de Burton de Disney. IMDb

Aunque hoy la propuesta parece completamente alineada con el universo de Burton, en aquel momento los ejecutivos de Disney consideraron que era demasiado oscura y perturbadora para el público infantil.

El estudio concluyó que había invertido recursos en una producción que no podía comercializar fácilmente para su audiencia tradicional.

El propio director ha recordado aquella etapa con sentimientos encontrados. Reconoce que el estudio le proporcionó oportunidades fundamentales para desarrollar su carrera, pero también ha hablado del desgaste que significó intentar adaptar su sensibilidad artística a una estructura corporativa.

De Disney a Hollywood: así fue el ascenso de Tim Burton

Lo que parecía un duro golpe terminó convirtiéndose en el punto de partida de una de las carreras más particulares de Hollywood.

Disney volvió a trabajar con Burton en proyectos como Alicia en el país de las maravillas y el largometraje de Frankenweenie. IG timburton

Después de abandonar Disney, Burton dirigió La gran aventura de Pee-wee en 1985, película que le permitió demostrar que su estilo podía funcionar fuera del mundo de la animación.

Después llegaron Beetlejuice, Batman y El joven manos de tijeras, títulos que consolidaron su reputación.

También comenzó una larga colaboración con Johnny Depp y se convirtió en uno de los principales impulsores del stop motion moderno.

¿Tim Burton volvió a trabajar con Disney?

La paradoja llegó años después: Disney terminó recuperando a Burton. El estudio participó en El extraño mundo de Jack y, en 2012, convirtió Frankenweenie en un largometraje animado dirigido por el propio cineasta.

Tim Burton desarrolló los primeros diseños de Jack Skellington. IG artlabyrinth_

La película recibió una nominación al Oscar. Así, el proyecto que alguna vez fue considerado demasiado oscuro para Disney terminó siendo reconocido por la industria.

La relación tuvo otro capítulo importante con Alicia en el país de las maravillas, estrenada en 2010, y posteriormente con Dumbo en 2019.

Sin embargo, esta última experiencia llevó a Burton a cuestionar nuevamente su vínculo con el estudio. En 2022, durante el Festival Lumière, comparó su situación con la del propio Dumbo y explicó que sintió que había llegado el momento de escapar de aquel “circo”.

El cineasta ha reconocido los aspectos positivos y negativos de su relación con Disney, pero ha decidido no seguir colaborando con ellos. REUTERS

Desde entonces, el director ha mantenido una postura mucho más distante respecto a Disney.

La ironía sigue siendo evidente: la compañía que alguna vez consideró demasiado oscuro a Tim Burton terminó ayudándolo a convertir una de sus ideas más rechazadas en una película nominada al Oscar.

Y aquel joven despedido por no encajar con las reglas terminó haciendo de su diferencia su mayor sello de identidad.