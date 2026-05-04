'El Chapo' insiste y solicita extradición a México; envía carta a Corte Federal de NY

Joaquín Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, ha solicitado formalmente su extradición a México mediante una carta enviada a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en un nuevo intento por modificar su situación legal tras haber sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

La misiva, fechada el 23 de abril de 2026 y difundida por el periodista Keegan Hamilton, revela que el capo mexicano ha insistido en múltiples ocasiones ante las autoridades judiciales para conocer el estado de su apelación y exigir lo que considera un trato justo ante la ley.

Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación de extradición de regreso a México”, escribió en el documento redactado en inglés, en el que también afirma haber enviado cartas previas sin obtener respuesta clara sobre su proceso.

Condena firme tras un juicio histórico

Guzmán Loera cumple actualmente una sentencia de cadena perpetua más 30 años tras un juicio de tres meses en Nueva York, donde fue declarado culpable de diez cargos relacionados con narcotráfico, uso de armas y conspiración para el lavado de dinero.

Desde su condena, permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, considerada una de las más restrictivas del mundo. En ese mismo centro penitenciario también se encuentra el exfuncionario mexicano Genaro García Luna.

En su carta, “El Chapo” sostiene que durante su proceso judicial se ignoraron elementos que, a su juicio, constituían “evidencia contundente”, lo que habría derivado en una resolución injusta.

Durante el proceso de mi apelación, se ha considerado la posibilidad de un nuevo juicio”, señala en el texto, donde también menciona la eventual coordinación entre autoridades de ambos países para facilitar su retorno a México.

El documento fue presentado ante la oficina Pro Se de la corte de Brooklyn, lo que indica que el exlíder criminal actuó sin representación legal directa, una figura que permite a los acusados presentar escritos por cuenta propia.

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, vive su ocaso en prisión de EU. Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava

Intentos fallidos en instancias judiciales

A pesar de sus alegatos, las cortes estadounidenses han rechazado de forma reiterada sus recursos. En 2022, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el veredicto emitido por el jurado de Brooklyn, consolidando la condena que lo mantiene en prisión de por vida.

Además, el pasado 10 de abril de 2026, Guzmán Loera envió otra carta al juez Brian Cogan, en la que denunció supuestas violaciones a sus derechos constitucionales durante su reclusión, sin que hasta ahora se hayan producido cambios en su situación legal.

El entorno en el que vive el narcotraficante ha sido señalado por sus defensores como un factor relevante en sus denuncias. En ADX Florence, Guzmán permanece en una celda de aproximadamente dos metros de ancho por tres de largo, bajo vigilancia permanente y con contacto humano mínimo.

Las condiciones incluyen aislamiento prolongado, monitoreo constante y acceso limitado al exterior, características que han sido objeto de debate en torno a los estándares de derechos humanos en prisiones de alta seguridad.

Aunque en sus cartas no detalla con precisión qué condiciones considera violatorias, sus abogados han advertido sobre problemas de salud y confinamiento extremo.

Un proceso sin cambios inmediatos

Pese a la nueva solicitud, especialistas consideran que la posibilidad de una extradición es jurídicamente compleja, dado que Guzmán ya fue juzgado y sentenciado en Estados Unidos bajo un proceso que ha sido ratificado en distintas instancias.

Por ahora, su petición se suma a una serie de intentos por revertir o modificar su condena, sin que exista indicio de que las autoridades estadounidenses estén dispuestas a reconsiderar el caso.

El expediente, en consecuencia, permanece firme, mientras el exlíder del narcotráfico continúa su estrategia legal desde una de las cárceles más seguras del mundo.

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