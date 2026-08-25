¡Por Ese Pérez! Eduin Caz arremete contra La Casa de los Famosos y lanza advertencia

Luego de que mandaron al exilio a Ese Pérez, el vocalista de Grupo Firme Eduin Caz arremetió en contra de La Casa de los Famosos y lanzó una advertencia.

Ese Pérez, Yanet García y Luis Chaparro fueron llamado los “muebles” del programa, por decisión de los votos del público, y por esa razón la “mudanza” pasó por ellos y se los llevó a otro lugar conocido como el exilio, en donde están básicamente encerrados todo el día en un cuarto.

El momento para Ese Pérez pareció ser el más difícil debido a que es su cumpleaños este 25 de agosto, fecha que tuvo que festejar ahora en circunstancias poco habituales.

Eduin Caz arremete contra La Casa de los Famosos por su amigo Ese Pérez

Eduin Caz arremete contra La Casa de los Famosos. Especial

Ante las circunstancias en las que se encuentra su amigo, Eduin Caz decidió publicar una historia en su cuenta de Instagram que evidentemente es sobre lo ocurrido.

El mensaje del vocalista de Grupo Firme se volvió viral a los pocos minutos de que lo publicó y es que, en realidad, dejó ver su molestia por lo que estaba ocurriendo con su amigo.

Sin filtro alguno, el intérprete de “Ya supérame” aseguró que Ese Pérez no merecía ser enviado al exilio y mucho menos en su día de cumpleaños.

Asimismo, Caz lamentó la manera en la que están jugando y lanzó una fuerte advertencia:

"No tenían que hacer lo que hicieron. Es su cumpleaños. Pero si así es el juego, juguemos", escribió.

El mensaje fue escrito sobre una fotografía de él en donde se ve haciendo una señal con el dedo, con lo que dejó ver que estaba enojado por el tema del creador de contenido.

Eduin Caz arremete contra La Casa de los Famosos. Especial

¿Cuántos años tiene Ese Pérez?

El nombre real del creador de contenido conocido como Ese Pérez es Jesús Ángel Pérez Bravo. Este 25 de agosto cumple 27 años.

El influencer alcanzó popularidad principalmente gracias a TikTok, donde comenzó a destacar por sus videos de humor urbano, bromas y personajes inspirados en situaciones cotidianas, particularmente aquellas relacionadas con la vida de barrio y la cultura chilanga.

Algunas de sus expresiones más reconocidas entre sus seguidores son “Ca Ca Carnal, véngase pa' acá” y “¡Oxxo estás ahí!”, frases que se convirtieron en parte de su sello personal.

Con el paso del tiempo, su presencia en redes sociales creció de manera considerable. De acuerdo con cifras publicadas en julio de 2026, contaba con alrededor de 5.1 millones de seguidores en TikTok, 1.5 millones en Instagram y cerca de 392 mil suscriptores en YouTube, aunque estos números pueden variar constantemente.

Su popularidad le ha permitido colaborar con diversas figuras del entretenimiento y la música, entre ellas Eduin Caz, Escorpión Dorado, Werevertumorro, Yeri Mua, Bellakath, El Bogueto y Luis R. Conríquez.

Aunque se hizo famoso como influencer, Ese Pérez ha intentado ampliar su carrera hacia la música. Uno de sus temas más conocidos es “Pídete una miche”, que consiguió popularidad en plataformas digitales y redes sociales. También ha lanzado canciones como “Aguas ahí”.

¿Cómo se hicieron amigos Eduin Caz y Ese Pérez?

Eduin Caz arremete contra La Casa de los Famosos. Especial

La faceta musical de Ese Pérez en parte se debe a su cercanía con figuras del regional mexicano, particularmente Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, con quien mantiene una amistad y aparece frecuentemente en fotografías y videos.

La amistad entre ellos comenzó de una manera bastante espontánea, de acuerdo con lo declarado por el propio influencer, pues las redes sociales fueron su principal punto de encuentro.

Dentro de La Casa de los Famosos, Ese Pérez contó que en algún momento etiquetó a Eduin Caz en una historia de Instagram. Para su sorpresa, el cantante de Grupo Firme vio la publicación y decidió compartirla en su propia cuenta. Pérez le agradeció el gesto y, poco después, Eduin lo invitó a uno de sus conciertos.

A partir de dicho encuentro, comenzaron a convivir con mayor frecuencia y, según el influencer, “hicieron muy buena amistad”.

Actualmente, ambos se refieren uno al otro con términos de mucha confianza; Eduin incluso suele llamar a Pérez “mi sangre”. La amistad también ha trascendido lo profesional: el cantante le regaló una motocicleta de alta gama y, de acuerdo con Pérez, también lo motivó a cuidar más su salud y a ser disciplinado.

Eliminados de LCDLF México 2026

Eduin Caz arremete contra La Casa de los Famosos. Especial

En lo que va de la temporada 4 de La Casa de los Famosos, han sido eliminados:

Mariana Ochoa (regresó en lugar de Fede Vigevani)

Ximena Herrera

Fede Vigevani

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Actualmente Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro están en el exilio esperando a que la gente vote cuál de ellos va a regresar a seguir participando en el reality.