¿Cómo fue la fiesta de XV años de las hijas de Emma Coronel y ‘El Chapo’? 

Las gemelas Emali Guadalupe y María Joaquina, hijas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán, llegaron a los 15 años el pasado 15 de agosto y celebraron esta fecha especial con un elegante festejo.

Aunque durante meses surgieron especulaciones sobre si las adolescentes tendrían una celebración de grandes dimensiones, fue su propia madre quien confirmó que sí hubo una fiesta y compartió en redes sociales un vistazo de la decoración,

¿Cómo fue la decoración de los XV años?

A través de una publicación, Emma Coronel Aispuro mostró parte del montaje preparado para la celebración de sus hijas.

En la fotografía aparece una larga mesa de madera decorada con arreglos florales blancos, colocados en floreros de diseño acanalado. La decoración también incluyó hileras de perlas distribuidas sobre la mesa.

Foto: Instagram emma.coronel.official

El montaje fue complementado con copas de cristal, cubiertos con detalles dorados y platos decorativos, además de servilletas de tela en tonos beige.

Las velas colocadas sobre la mesa aportaron una iluminación cálida al espacio, mientras que en uno de los lugares se alcanzaba a distinguir lo que aparentemente era parte del menú de la celebración.

Emma Coronel aprovechó la publicación para reconocer a las personas que participaron en la organización del festejo.

La esposa de Joaquín Guzmán escribió un mensaje de agradecimiento acompañado de emojis y etiquetó a @fiestasxtreme, cuenta relacionada con una empresa dedicada a la planeación y producción de eventos.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre el costo de la celebración ni se han publicado imágenes que permitan conocer completamente cómo fue el festejo.

Foto: Instagram emma.coronel.official

Las gemelas ya habían llamado la atención años atrás debido a una celebración de cumpleaños inspirada en Barbie.

En septiembre de 2018, cuando cumplieron siete años, el festejo tuvo una temática basada en la famosa muñeca de Mattel, con una decoración dominada por el color rosa y diferentes elementos alusivos al personaje.

Aquella celebración generó gran interés en redes sociales por el elaborado montaje utilizado para la fiesta.

Foto: IG

¿Quiénes son las hijas gemelas de Emma Coronel y ‘El Chapo’?

Emali Guadalupe y María Joaquina son las hijas que Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán tuvieron en común.

Las adolescentes nacieron el 15 de agosto de 2011 en Lancaster, California, y actualmente mantienen un perfil alejado de los reflectores.

Emma Coronel ha procurado proteger la privacidad de sus hijas y, cuando comparte fotografías familiares, suele evitar mostrar directamente sus rostros.

La exposición pública de las gemelas ha sido limitada, principalmente por una decisión de privacidad de su madre.

Las imágenes que han circulado públicamente corresponden, en su mayoría, a cuando las niñas eran pequeñas o a momentos relacionados con el proceso judicial de su padre en Estados Unidos.

Durante las audiencias celebradas en Nueva York en 2018 también fueron captadas algunas imágenes de las menores.

Foto: IG

¿Cómo es actualmente la situación familiar de las adolescentes?

El cumpleaños número 15 de las gemelas ocurre mientras sus padres continúan viviendo circunstancias muy diferentes.

Joaquín Guzmán Loera cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos, por lo que permanece separado físicamente de sus hijas.

Por su parte, Emma Coronel recuperó su libertad después de cumplir una condena de dos años y cinco meses. Actualmente permanece bajo libertad condicional, cuyo término está previsto para septiembre de 2027.

De esta manera, Emali Guadalupe y María Joaquina celebraron sus 15 años en medio de una situación familiar marcada por la distancia de su padre y las condiciones legales que todavía enfrenta su madre.